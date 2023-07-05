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李玟不敵憂鬱症輕生 職能治療師：別說加油、想太多

記者許政榆／台北6日電
樂壇天后李玟5日過世，享年48歲，海內外歌迷震驚，她生前飽受憂鬱症困擾。（本報資料照片）
樂壇天后李玟5日過世，享年48歲，海內外歌迷震驚，她生前飽受憂鬱症困擾。（本報資料照片）

巨星李玟不敵憂鬱症輕生離世，享年48歲，消息一出震驚海內外粉絲，專家表示，當親友長期飽受憂鬱情緒困擾時，一般人常會對當事人說加油或是要當事人不要想太多，但殊不知這些或許不是患有憂鬱症親友最想聽到的，反而會讓當事人覺得你不了解他。

台灣社會心理復健協會理事長、衛生福利部八里療養院職能治療科主任張自強表示，面對憂鬱症的朋友給予陪伴、傾聽和支持，一起活動並鼓勵就醫，注意突然改變的警訊，並建立正向思考與學習壓力處理技巧，以協助克服憂鬱情緒的困擾。

張自強指出，憂鬱症的患者常因久病未癒或是生活壓力未減，而在最後撐不下去又找不到支持力量下有輕生的念頭，因此當親友出現以下警訊時，可能有自殺的風險應多加注意，包括：突然把心愛或重要的東西送人、突然傳訊息給久未聯繫的朋友、突然講話的速度變慢且不願意與人溝通、一次服用大量的藥物、直接找尋尖銳或是刀子企圖割腕或近期常閱讀或尋找有關死亡的資料等。

張自強提醒，當出現自殺意念或行為時，應盡速陪伴個案給予支持；傾聽個案的敘述試著引導情緒宣洩；移除刀子、剪刀、繩索、玻璃等危險物品；並等待個案情緒緩和後協助就醫與尋求專業之協助。

張自強表示，很多時候自殺的原因常是一念頭或是壓力所致，在生活中常會面對許多壓力，若能在平時培養良好的壓力調適技巧，相信日子就會過得比較快樂，降低自殺或負面的想法。

張自強說，壓力大小取決於壓力來源，而壓力大小的關鍵不在於事件發生的大小而是「想法」，若把事情往正面的方向去想，則自我的想法也就影響到最終的結果。因此建立正向的思考，如回想過去的成就重建信心、將世事往好的一面想、選擇參與能帶來歡愉的活動等，並學習壓力處理的技巧，例如呼吸調節法、肌肉放鬆法、兼顧飲食運動調節法等，才能降低憂鬱情緒所造成的影響，避免憾事的發生。

憂鬱症 李玟 肌肉

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