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花車遊行、吃西瓜比賽…歡度國慶 南加華人踴躍

加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

國慶煙火放完傳槍聲 德州3死8傷 兇手在逃

記者張聲肇、編譯尤寶琪／綜合報導
德州福和市在國慶日前夕發生大規模槍案，造成至少3死8傷。圖為警方趕到當地街坊節現場。(美聯社)
德州福和市在國慶日前夕發生大規模槍案，造成至少3死8傷。圖為警方趕到當地街坊節現場。(美聯社)

國慶日假期在全美各地爆發多起槍枝暴力事件，造成至少10人死亡，數十人受傷；其中德州福和市(Fort Worth)一處社區在發生槍擊案後，居民仍照常舉行國慶活動。

據統計，過去十年以來，國慶日平均會發生約五起大規模槍擊事件，是一年之中發生大規模槍擊事件最頻繁的一天。

今年國慶日前驚傳槍擊事件的城市除了德州福和市，還包括費城、巴爾的摩，以及堪薩斯州威契塔(Wichita)等地。

但早在此周末之前，美國2023年迄今所發生的大規模傷害事件和受害人數量，就已超過至少自2006年以來的任何一年。

德州福和市在國慶日前夕發生大規模槍案，造成至少3死8傷。圖為警方在當地街坊節現場...
德州福和市在國慶日前夕發生大規模槍案，造成至少3死8傷。圖為警方在當地街坊節現場調查。(美聯社)

國慶前夕德州福和市西邊的科莫(Como)地區，民眾正輕鬆觀賞煙火之際，突然槍聲大作，現場一片混亂，警察趕至後，4日凌晨發現3人死亡、8人受傷，兇手逃逸。

已知姓名的死者是18歲的威利斯(Paul Willis)和22歲的桑托斯(Cynthia Santos)。警方到4日早上還沒逮到兇嫌，也不知殺人動機。

威利斯的媽媽魏哲莉(Ka'Desha Weatherly)說，她聽到槍聲大作，不是鞭炮聲，趕緊跑到街上找兒子跟姪輩，穿過兒子的屍體都不知道，見到三個姪輩後，心裡就有數了。

威利斯剛從阿靈頓高地高中畢業，平常在麥當勞打工，打算學當電工。3日剛好是他放假日，好不容易可以和朋友、家人一起參加科莫節享受一下節慶氣氛，卻無辜喪命。

39歲的魏哲莉在愛兒血跡乾處，放了一盒粉紅玫瑰花；她說，「他是很優秀的年輕人，做什麼事都無懈可擊，真不該這樣就走了。」

40歲的帕迪雅(Amanda Padilla)說她近午夜來到現場，剛好碰上人群四處竄逃，滿臉恐慌，過一會兒，警車就趕來了。

臉書上有人上傳現場影片，第20幾發子彈射出後，有人大喊，「在哪在哪在哪？快找掩護！」

逃離現場的人幾乎被搶著離開的車子撞到。這時候，遠處的煙火還在陸續迸放，槍手也還在開火。

福和市市長帕克(Mattie Parker)說，「想到受害人和他們的家屬，努力把家園建設成值得慶祝的社區的居民，以及我的城市，我心都碎了。」

堅強的居民4日照樣出門，在前夜人倒血灑的街上，持續70年的國慶遊行傳統。

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