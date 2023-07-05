紐約吃熱狗大賽 「大白鯊」吞62個衛冕 女食神吃39個：對不起大家

切斯納以62個熱狗的成績，第16次獲得比賽冠軍。(影片截圖)

紐約布魯克林 (布碌崙)康尼島 的國慶日傳統活動「Nathan's國際吃熱狗大賽」4日登場，雖未創下個人最佳成績，但女子組冠軍仍由日裔選手須藤美貴(Miki Sudo)拿下，這也是她第九次獲勝；男子組比賽中則因遇暴雨 ，暫停比賽兩小時，最終毫無懸念，由綽號為「大白鯊」的切斯納(Joey Chestnut)以62個熱狗的成績，第16次獲得比賽冠軍。

「Nathan's國際吃熱狗大賽」創辦於70年代，每年國慶日在布魯克林康尼島舉行，吸引成千上萬名觀眾到現場觀看，已成為紐約國慶日的標誌性活動；儘管天氣預報會下雨，仍有大批粉絲到場支持，現場人潮將街道塞滿、寸步難行，還有不少觀眾帶著熱狗形狀的帽子，為選手加油。

去年女子組冠軍的須藤美貴，出生於紐約市、現居佛羅里達州，4日吃下39.5個熱狗，成功保住冠軍寶座；她曾在2020年創下個人最高紀錄48.5個熱狗，同時也是女子世界紀錄，至今尚未有人打破；對此次的成績，她坦言感到失望，「39個(熱狗)是蠻低的數字，對不起大家了。」

須藤美貴(右)這次遇到強勁的對手海老原真曉(左)。(路透)

榮獲亞軍的是來自日本的網路紅人海老原真曉(Mayoi Ebihara)，作為首次出戰的選手，以出乎意料的好成績拿下第二名，吃下33個熱狗；此前排名一直僅次於須藤美貴的老將Michelle Lesco，在過去從未突破30個大關，她今年則是以24個熱狗，跌落至第三名。

還未宣布結果前，評審原以為須藤美貴、海老原真曉的結果很接近，在等待揭曉期間，兩人在台上用日語激情交流一番，兩人握手並擁抱，給比賽增添溫馨時刻。

「大白鯊」切斯納第16次蟬聯冠軍。(路透)

男子組比賽因突如其來的暴雨被打斷，最後拖延兩個多小時後展開，切斯納不負眾望，以62個熱狗再次捍衛冠軍寶座，和第二名的艾斯博(Geoffrey Esper)以13個熱狗拉開差距；艾斯博則和去年成績一樣，吃下49個熱狗。

切斯納表示，每年到了4月便會為比賽做訓練，包括幾個階段的斷食、在戶外炎熱天氣下進食等，期間共有五次訓練中，在10分鐘內吞下80個熱狗，可惜這樣的成績從未在比賽中出現；「有很多心理和精神上的因素，你的身體開始傳出信號，示意你飽了。」