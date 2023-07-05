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加州2022年凶殺率下降5% 僅歷史最高點一半

費城5死2傷 男穿防彈衣、持雙槍濫射 拜登再籲槍枝管制

記者顏伶如／綜合報導
國慶日前夕，一名槍手持AR-15攻擊步槍在費城街頭濫射，至少造成5死2傷。圖為警方連夜在現場蒐證。(Getty Images)
國慶日前夕，一名槍手持AR-15攻擊步槍在費城街頭濫射，至少造成5死2傷。圖為警方連夜在現場蒐證。(Getty Images)

費城警方表示，一名40歲男子3日先在金塞辛(Kingsessing)社區民宅裡開槍擊斃一人，然後到街上濫射造成其他四人喪命。這名身穿防彈背心的男子帶著攻擊步槍、手槍、彈匣與警察通訊監聽器(police scanner)逃跑，但在巷子裡遭到員警包圍後投降，旋即遭逮捕。

美聯社報導，槍擊案發生於勞工階級社區，案發時間在獨立紀念日前夕，受傷民眾為年僅2歲、13歲的兒童，反映了槍擊案已成為美國最嚴重的暴力犯罪。其中兩歲男童腿部中了四槍，13歲青少年腿部也中兩槍。另外有一名兩歲男童與33歲婦女則因玻璃破碎而受傷。

國慶日前夕，一名槍手持AR-15攻擊步槍在費城街頭濫射，至少造成5死2傷。圖為警...
國慶日前夕，一名槍手持AR-15攻擊步槍在費城街頭濫射，至少造成5死2傷。圖為警方在現場標示找到的彈殼。(歐新社)

費城警察局長奧特洛(Danielle Outlaw)4日下午在記者會上說，員警獲報趕抵現場時發現槍擊受害者便立即提供協助，不久後又聽到更多槍響，某些員警忙著將傷者送醫，其他員警則朝槍擊地點跑去，並且追緝槍手，槍手最後在巷子裡落網。

奧特洛說，槍擊案發生之前，槍手與受害者素不相識。

費城警方4日下午公布死者名單：20歲的米瑞特(Lashyd Merritt)、29歲的史坦登(Dymir Stanton)、59歲的莫拉里斯(Ralph Moralis)、15歲的布朗(Daujan Brown)，四人在槍擊發生時都是當場喪命。31歲的瓦馬(Joseph Wamah Jr.)4日凌晨被發現陳屍一處民宅裡，身上有多數槍傷。

費城警局命案調查小組指揮官朗索姆(Ernest Ransom)說，透過目擊者訪談及取得影像畫面顯示，槍手戴著滑雪面罩、身穿防彈衣進入不同地點，帶著AR-15型步槍；調查人員研判，瓦馬是槍擊案的第一個受害者。

國慶日前夕，一名槍手持AR-15攻擊步槍在費城街頭濫射，至少造成5死2傷。圖為4...
國慶日前夕，一名槍手持AR-15攻擊步槍在費城街頭濫射，至少造成5死2傷。圖為4日現場仍留有黃色的警戒線。(路透)

美聯社報導，這是美國在2023年發生的第29起大規模槍擊屠殺案，創下歷年來新高紀錄。費城槍擊發生後數小時，德州福和堡(Fort Worth)也驚傳三死八傷的槍擊案。

拜登總統4日再次呼籲槍枝管制；他說，為喪生的民眾感到悲傷，「祈求有朝一日我們的社區將不再有槍枝暴力」。

槍擊 費城 警察

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