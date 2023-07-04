葉倫6日訪中 傳晤何立峰、在檯面上談「反間諜法」

財長葉倫即將到中國訪問，她是繼國務卿布林肯之後，近期訪中的第二位美國高層官員。（Getty Images)

繼國務卿布林肯之後，財政部 長葉倫 預定6日至9日訪問北京，與中國資深官員會晤。外界預料，葉倫將就中國近來對美國「美光科技」實施的禁令表達反對；由於中國新版「反間諜法」恐對美國等外國公司帶來挑戰，甚至使這些公司的員工感到不安，葉倫可能藉此次訪問進一步了解該法的適用範圍。

美國財政部官員直言，雙方將討論全球兩大經濟體如何管控雙邊關係，葉倫也會就美方關切領域進行直接溝通，但坦言此行預料「不會有重大突破」。

葉倫還沒出發，美中已隔空交戰。美國先是公告限制有助人工智慧發展的高端晶片輸到中國，中國2日隨即公告鎵鍺兩種製造半導體重要材料的稀土限制出口。

中國人民銀行（中國央行）前副行長朱民認為，在布林肯訪華後，中美關係正存在一個窗口期。若葉倫到訪，取消對中國加徵關稅、撤銷「301」調查，以及梳理中美第一階段經貿協議等三大議題，將是雙方需要重點探討的議題。

據報導，葉倫此行將會晤3月就任的中國財長劉昆與主管中國經濟、商務及金融的國務院副總理何立峰。彭博資訊此前報導，傳統上，何立峰的現職是美國財長的對口官員。至於能否見到中國國家主席習近平，目前尚無訊息，但美國有線電視新聞網（CNN）引述一位美國財政部高官報導，預料她這次不會見到習近平。

美國財政部高官坦言，葉倫訪中雖期待已久，此行是拜登 政府欲深化美中溝通持續作為的一環，旨在加深和強化當世兩大經濟體的溝通頻率，但雙方歧見仍在，不會僅憑一次親訪，就迎刃而解。

財長葉倫訪問中國可望與主管商務和金融的國務院副總理何立峰會面，美方也希望藉此機會多認識中國新的領導團隊。（路透）

綜合紐約時報、CNN和「美國之音」（VOA）報導，匿名美國財政部高官說，葉倫此行的優先要務，將是與中方對口官員商討全球挑戰及共同關切的領域，像氣候變遷和債務困境等迫切議題。她將與中國高級官員和在中國展開業務的美國公司會面。

美中關係自今年2月的氣球事件後即處於緊張態勢，直到布林肯6月18、19日訪問北京後，才略見緩和。但拜登總統日前在募款活動上批評習近平是獨裁者，再為美中關係平添變數。

紐時報導，此行正逢全球經濟不確定性加劇的時刻，中國疫情後產出萎靡，美國試圖在遏制通膨的同時避免經濟衰退。儘管希望重新建立對話，但會議可能會涉及多年來一直惡化的敏感問題。

美方還希望更好地了解中國新反間諜法的範圍，該法可能給外國公司帶來新的挑戰。葉倫也可能表達對中國對待新疆少數民族的侵犯人權行為表示擔憂。

報導表示，最近幾周，葉倫對中國的態度變得溫和，稱華盛頓和北京之間的關係對整個世界都很重要。這次訪中希望重新建立聯繫，「有一批新的領導人，我們需要互相了解。」

但由於中國擔心美國言行不一，葉倫很可能也將面臨中方就拜登政府真實意圖提出的尖銳問題。