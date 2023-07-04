葉倫6日訪中 傳晤何立峰、在檯面上談「反間諜法」
繼國務卿布林肯之後，財政部長葉倫預定6日至9日訪問北京，與中國資深官員會晤。外界預料，葉倫將就中國近來對美國「美光科技」實施的禁令表達反對；由於中國新版「反間諜法」恐對美國等外國公司帶來挑戰，甚至使這些公司的員工感到不安，葉倫可能藉此次訪問進一步了解該法的適用範圍。
美國財政部官員直言，雙方將討論全球兩大經濟體如何管控雙邊關係，葉倫也會就美方關切領域進行直接溝通，但坦言此行預料「不會有重大突破」。
葉倫還沒出發，美中已隔空交戰。美國先是公告限制有助人工智慧發展的高端晶片輸到中國，中國2日隨即公告鎵鍺兩種製造半導體重要材料的稀土限制出口。
中國人民銀行（中國央行）前副行長朱民認為，在布林肯訪華後，中美關係正存在一個窗口期。若葉倫到訪，取消對中國加徵關稅、撤銷「301」調查，以及梳理中美第一階段經貿協議等三大議題，將是雙方需要重點探討的議題。
據報導，葉倫此行將會晤3月就任的中國財長劉昆與主管中國經濟、商務及金融的國務院副總理何立峰。彭博資訊此前報導，傳統上，何立峰的現職是美國財長的對口官員。至於能否見到中國國家主席習近平，目前尚無訊息，但美國有線電視新聞網（CNN）引述一位美國財政部高官報導，預料她這次不會見到習近平。
美國財政部高官坦言，葉倫訪中雖期待已久，此行是拜登政府欲深化美中溝通持續作為的一環，旨在加深和強化當世兩大經濟體的溝通頻率，但雙方歧見仍在，不會僅憑一次親訪，就迎刃而解。
綜合紐約時報、CNN和「美國之音」（VOA）報導，匿名美國財政部高官說，葉倫此行的優先要務，將是與中方對口官員商討全球挑戰及共同關切的領域，像氣候變遷和債務困境等迫切議題。她將與中國高級官員和在中國展開業務的美國公司會面。
美中關係自今年2月的氣球事件後即處於緊張態勢，直到布林肯6月18、19日訪問北京後，才略見緩和。但拜登總統日前在募款活動上批評習近平是獨裁者，再為美中關係平添變數。
紐時報導，此行正逢全球經濟不確定性加劇的時刻，中國疫情後產出萎靡，美國試圖在遏制通膨的同時避免經濟衰退。儘管希望重新建立對話，但會議可能會涉及多年來一直惡化的敏感問題。
美方還希望更好地了解中國新反間諜法的範圍，該法可能給外國公司帶來新的挑戰。葉倫也可能表達對中國對待新疆少數民族的侵犯人權行為表示擔憂。
報導表示，最近幾周，葉倫對中國的態度變得溫和，稱華盛頓和北京之間的關係對整個世界都很重要。這次訪中希望重新建立聯繫，「有一批新的領導人，我們需要互相了解。」
但由於中國擔心美國言行不一，葉倫很可能也將面臨中方就拜登政府真實意圖提出的尖銳問題。
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華爾街日報：穩美中關係 關鍵是建立「新常態」
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