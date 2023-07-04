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歐美經歷、英語流暢…人行潘功勝背景 或有助美中對話

記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行副行長潘功勝獲任人行黨委書記。圖為潘功勝2019年3月在北京舉行的全國人民代表大會期間出席記者會。（路透）
中國人民銀行副行長潘功勝獲任人行黨委書記。圖為潘功勝2019年3月在北京舉行的全國人民代表大會期間出席記者會。（路透）

新人事啟動美中新對話？中國人民銀行（中國央行）副行長潘功勝日前獲任人行黨委書記，預料將接替易綱擔任行長。分析指出，因潘功勝具有歐美經歷，英語流暢，與海外投資者打交道暢通無阻，同時也被視為改革者，北京希望藉此表明中國金融市場繼續對外開放立場。

紐約時報報導認為，中國近日宣布潘功勝的任命，表明北京方面對葉倫的訪問非常重視：潘功勝自2016年起擔任國家外匯管理局局長，負責監管中國的貨幣政策。在葉倫訪中前夕，潘功勝的升任消息及其背景，被認為可能有助於美中財經團隊對話。

港媒報導，潘功勝原為中共19屆中央候補委員，去年十月中共20大後，他既非中共中央委員，也非候補委員，外界本來認為將屆滿60歲的潘功勝將結束政治生涯，沒想到卻意外接掌人行。而且，這項任命將是黨委書記與行長一肩挑，改變過去人行的「雙首長」模式。

此前外界曾預估，中國中信集團董事長朱鶴新是接替人行行長呼聲最高人選。然而，北京最終任命具有歐美背景的潘功勝，期盼他與外國央行總裁合作更加順利。

公開資料顯示，潘功勝是中國人民大學經濟學博士，在1997至1999年曾在英國劍橋大學進行博士後研究，並在渣打銀行總行任職。隨後，還在工商銀行擔任股份制改革辦公室主任、戰略管理與投資者關係部總經理。由於表現出色被拔擢為農行副行長，參與農行股改。2011年上半年，潘功勝還曾前往哈佛大學進修。

潘功勝擔任人行副行長11年，財新網曾評價他「專業能力與定力均獲業內認可，是令市場安心的央行掌門人」。

北京 央行 中共

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