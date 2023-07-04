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華爾街日報：穩美中關係 關鍵是建立「新常態」

編譯中心／綜合報導
美財長葉倫即將訪問中國。（路透）
美財長葉倫即將訪問中國。（路透）

財長葉倫即將訪問中國，華爾街日報分析指出，華府和北京如今的考驗是，兩國能否確立一個「新常態」，以免使全球經濟混亂，抑或使兩國關係又陷入互相指責與報復的惡性循環。

葉倫這次中國行適值美中關係因貿易、科技與台灣問題而緊張，促使兩國重新考慮近幾十年來，界定美中關係的深厚商業及投資關係。葉倫現在希望保留其中的諸多連結，中方官員則欲藉由表明對西方國家企業不變的開放態度，扭轉中國國內經濟趨緩的現況。

美中會談中的一大風險在於，國際貨幣基金（IMF）已警告全球經濟恐分裂為兩大陣營，減緩經濟發展。若業已緊繃的美中關係進一步惡化，美方官員擔心中國可能切斷對若干關鍵商品的供應，像電動車電池的零組件。中方官員則正批評美國近來對其科技的管控，是企圖遏制中國經濟發展。

葉倫最近受訪時坦言，她認為全球經濟和安全的一個巨大風險，將是美中關係「真的崩潰」，兩國有必要穩定雙邊關係，需要溝通管道。葉倫此行將是互為對手的美中，為中止雙邊關係呈現向下螺旋所做的最新嘗試。

拜登政府正考慮對出口半導體至中國，祭出更多限令。葉倫已再三呼籲跨國公司將供應鏈轉移至中國以外的地方，美國國會也已制定新的補貼措施做為誘因。

而北京近幾周已加大對外國公司的施壓力道，除訊問西方公司的員工，以及禁止部分公司購買美國美光科技的產品。中國1月即展開將太陽能技術關鍵零組件列入其出口管制清單的計畫，這可能使美國欲加強其國內太陽能供應的努力打折扣。

葉倫提到，她盼此行能夠進一步熟悉中方對口官員國務院副總理何立峰。他是習近平長久以來的親信，但美方官員對他頗不了解。

葉倫 北京 國務院

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