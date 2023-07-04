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拜登「保護勞工」新貿易政策 讓戴琪淪箭靶

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統的新貿易政策改以保護美國勞工為主，貿易代表戴琪為推行拜登的政策，常常成為眾矢之的。（Getty Images)
拜登總統的新貿易政策改以保護美國勞工為主，貿易代表戴琪為推行拜登的政策，常常成為眾矢之的。（Getty Images)

Politico新聞網站分析，拜登總統希望突破數十年來的貿易規則，建立「新的世界經濟秩序」，一改過去以服務美國消費者為首要考量，改為優先考慮保護美國勞工；但拜登的實驗政策卻引起各界強烈批評，美國貿易代表戴琪(Katherine Tai)淪為各界討伐目標。

報導指出，戴琪要幫拜登推動貿易新政策，面臨實際層面的困難；前往國會山莊時，戴琪總是面對國會議員抱怨拜登政府貿易政策缺乏抱負，無法在國際間與其他國家競爭；她同時也不斷聽到企業負責人吐苦水，質疑拜登政府為何沒能開放更多進口市場；到了國外，戴琪面對著憤憤不平的外國官員，對拜登刺激國內產業的作法感到憤怒。

就連認同拜登政府對自由貿易提出質疑的進步派倡議人士，也曾因為擔心勞工權益受損、環保標準遭到破壞，而對拜登政府的貿易協商發動示威。

拜登連任選舉啟動之後，戴琪承受壓力更加沉重，因為拜登必須在貿易方面端出政績，讓美國勞工看到他確實兌現了選舉承諾。美國經濟將是選民在2024年大選裡的首要關心議題，也是共和黨總統候選人對拜登的檢討重點。前總統川普在2016年大選裡，就是靠著猛攻自由貿易而勝選。

有別於民主黨籍前任總統柯林頓、歐巴馬，拜登貿易政策並不提倡自由貿易協定，拜登政府拒絕降低進口關稅，同時設法在無須國會通過的情況下，與拉丁美洲、印太地區建立區域協定，還要跟肯亞、台灣建立貿易及投資夥伴關係。

為了推動拜登貿易政策，戴琪一再強調，傳統式自由貿易協訂助長企業追求廉價勞工，擴大全球出口，企業雖變得富有，卻犧牲美國勞工與國家安全。

她說，如今需要能提升全球勞工與環保標準的新協議，讓更多重要商品在美國及盟國製造；她說：「若希望有不一樣的結果，要願意嘗試新事物。」

拜登 戴琪 勞工

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