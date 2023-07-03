國慶全美放煙火 每年上萬人送醫 醫師籲小孩勿玩

美國華府去年慶祝獨立紀念日時，在林肯紀念堂和華盛頓紀念碑等建築上方施放煙火。（美聯社）

每年7月4日國慶當天，全國各地舉行遊行、戶外烤肉、暢飲啤酒飲料之外，施放煙火也是不可或缺的慶祝項目之一。早自建國之初，就有許多人放煙火慶祝國慶，不過這種放煙火慶祝的傳統，也導致意外頻傳，估計每年都有上萬人被煙火波及而受傷，因此醫師建議家長，不要讓小孩放煙火，以策安全。

根據史料，放煙火原本就是慶祝獨立紀念日的重要環節，開國元勳亞當斯 (John Adams)1776年7月3日寫給妻子艾比蓋兒(Abigail)的信中表示：「紀念獨立日應採行盛大儀式和遊行，從這片土地的此端到彼端，以表演、遊戲、體育、槍聲、鐘聲、篝火和燈光方式大肆慶祝。」

根據美國煙火協會(American Pyrotechnics Association)表示，史學家認為煙火是公元前二世紀由中國人發明，古代中國人將竹竿火烤，將空心竹節內的氣泡加熱引起爆炸，「爆竹」因此成為當今煙火的雛型，傳至15世紀的歐洲，煙火廣泛用來慶祝宗教節慶和公眾娛樂，因此早期北美洲拓荒者也傳承放煙火的傳統，盛行至今。

煙火協會執行總監赫克曼(Julie Heckman)表示：「從國殤日周末開始，大家開始採購煙火，而且川流不息，整個2020年都在放煙火，老實說，連煙火業者都不敢置信。」

根據「美國消費者產品安全委員會」(U.S. Consumer Product Safety Commission)統計，2022年全國有1萬200人因為煙火意外波及送醫急救，其中11人不幸傷重身亡，而且有三分之一傷患受傷部位集中在頭部、顏面、耳朵或眼睛。

聖路易市(St. Louis)急診室醫師奧斯本(Tiffany Osborn)表示：「我看過有人眼睛被炸掉，我看過有人顏面嚴重受傷。」有鑑於15歲以下兒童青少年佔煙火意外傷患人數近三分之一，奧斯本建議家長不要讓未成年子女燃放煙火，改為螢光棒或彩帶慶祝，以策安全。