國慶長周末航空大亂 運輸部長怪天氣：接下來會更亂

圖為運輸部長布塔朱吉5月23日在華府記者會上提醒夏日節慶到來，要各界提早準備。(Getty Images)

國慶假期周末美國航空交通一團亂，受困機場的旅客透過社群網站 大吐苦水，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)2日上午接受哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)專訪時則說，受到惡劣天候影響，接下來獨立紀念日當天航班可能出現更多混亂。

根據媒體報導，周末期間約有7500個航班取消，另外數萬航班誤點。聯合航空(United Airlines)是受到衝擊最嚴重的航空公司，但聯航執行長柯比 (Scott Kirby)從紐約搭乘私人專機到丹佛，卻讓乘客受困機場，引發輿論爭議。

柯比事後透過聯航發表聲明表示：「搭乘私人專機是個錯誤的決定，因為沒有顧及我們顧客的感受，這些顧客都在等著回家。」

聯合航空應該如何改善航班大亂的問題，避免日後重蹈覆轍，布塔朱吉受訪時說，目前並沒有把重點放在聯航，而是把重心放在確保美國航空公司在假期期間維持正常運作，因為某些惡劣天候可能導致更多航班誤點或取消。

「面對全國」主持人詢問為何近來美國航空交通秩序混亂？布塔朱吉回答說，本周之初有兩天受到惡劣天候影響，航班運作系統因此承受龐大壓力。他說，本周一開始航班取消就不斷增加，主要是因為幾個航空交通重鎮出現惡劣天候的關係。

布塔朱吉說：「我想絕大多數乘客都了解，天氣並不是任何人能夠掌控的，不過航空公司可以控制的所有事務，我們透過聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)能做的任何事情，我們都必須持續推動，確保航班旅客能有最流暢的體驗。」

布塔朱吉2日接受有線電視新聞網(CNN)「美國國情」(State of the Union)節目訪問時說，目前並不擔心解決航空公司某些根本問題，而是要確保旅遊人次增加、航班卻頻頻發生取消或誤點之計，讓假期周末的航空交通維持順利。