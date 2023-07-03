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優勝美地國慶長假擠爆 距山谷80哩就塞車

編譯徐薏茹／綜合2日電
遊客自拍的優勝美地國家公園外大塞車，好像是城市內的通勤時刻交通。(取自推特)
遊客自拍的優勝美地國家公園外大塞車，好像是城市內的通勤時刻交通。(取自推特)

大批車潮等著進入優勝美地國家公園(Yosemite National Park)，今年夏季是國家公園管理局自新冠疫情以來首度放棄使用預約系統，結果引爆車潮，造成大塞車。據報導，等待進入國家公園的車輛費時數小時才通過入口，上午8時後抵達的遊客被告知，就算成功進入園區也已經沒有停車位。

草地岩石 到處違規停車

洛杉磯時報」(LA Times)報導車輛在車道、草地和岩石之間隨處違規停車。

過去三年，遊客要進入優勝美地國家公園園區皆需事先預約，官方最近在社交媒體發布消息，宣布今年起優勝美地公園不再需要預約。

民眾在社群媒體分享影片展示國家公園的車潮，上千上萬輛汽車一輛接著一輛排隊等待。

入園隊伍至少塞兩小時

遊客自拍的優勝美地國家公園外大塞車，綿延數十里，好像是城市內的通勤時刻交通。(取...
遊客自拍的優勝美地國家公園外大塞車，綿延數十里，好像是城市內的通勤時刻交通。(取自推特)

國家公園管理局在臉書更新消息，表示等待進入公園的隊伍塞了兩個小時。根據2日上午更新的消息，優勝美地國家公園內柯瑞村飯店(Curry Village)的停車場在開業13分鐘內就已客滿。

第一次造訪優勝美地的馬萊查(Al Malecha)與朋友在距離山谷80哩之處就遇到塞車，由於車陣一動也不動，他們決定下車到處走走。馬萊查告訴洛杉磯時報：「其他許多待在車內的人也下車走動，因為我們塞得太久了。」

「感覺像塞在洛杉磯國道…」

國家野生動物聯合會(National Wildlife Federation)區域執行董事派瑞特(Beth Pratt)接受洛杉磯時報訪問表示：「如果來到優勝美地卻感覺像是在洛杉磯101號國道的車陣中，那麼大家就不會想要回訪了。我希望大家喜歡這些園區，我們希望他們擁有國家公園的旅遊體驗，而不是塞車與無處停車的印象。」

國家公園管理局官網建議民眾於平日前往旅遊，避開周末的塞車車潮。

優勝美地 洛杉磯 柯瑞

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