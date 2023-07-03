今年國慶煙火銷售再創新高 估上看24億元

「跟棒球、熱狗和蘋果派一樣，煙火也是很具美國風格的一項活動」，亞歷桑那州風鳳凰城的小販塔福亞展示今年新產品煙火。(美聯社)

國慶日放煙火越來越受到美國民眾喜愛，根據美國煙火協會(American Pyrotechnics Association)最新報告，美國煙火銷售在今年國慶日預計將將再創新高，較2022年增加1億元，去年銷售額為23億元。

根據美國煙火協會數據，2022年銷售額就比2021年成長了約1億元，來到23億元；煙火銷售額自2020年起就持續增長，並在2019年首次達到10億元，到了2020年時，銷售額幾乎成長了一倍，來到19億元。

「跟棒球、熱狗和蘋果派一樣，煙火也是很具美國風格的一項活動，」根據美國煙火協會新聞稿，「自我們國家成立以來，許多家庭都會在自家後院和社區，或在社區活動中施放煙火，來慶祝我們國家的獨立紀念日和紀念特別活動。」

不過隨著國慶周末假期得到來，美國煙火協會也出面警告大眾要注意安全；美國煙火協會執行總監赫克曼(Julie Heckman)表示，民眾應該購買合法消費用煙火，只有專業人士才可購買專業用煙火；她補充，專業煙火的火力較消費煙火更強大，且沒有必要的使用說明。

「隨著今年的7月4日落在星期二，今年的煙火銷售量預計將創下歷史新高，」赫克曼指出，「儘管煙火相關的傷害數量大幅減少了，但施放煙火時，還是應該要確保安全第一。」

專業煙火銷售量也持續成長，在去年創下新高點，達到4億元；但2020年因為新冠肺炎疫情 影響，專業煙火銷售量從2020年的3.75億元，大幅下降到9300萬元，但之後很快就回復到正常的銷售量水平。

赫克曼也指出，美國煙火標準實驗室(American Fireworks Standards Laboratory)為了確保煙火產品符合安全規範，每年都會拜訪工廠、測試產品，並舉辦監管研討會。