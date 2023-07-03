我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

富衰退？滾動式衰退？美國經濟或許不會衰退

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

今年國慶煙火銷售再創新高 估上看24億元

編譯尤寶琪／綜合2日電
「跟棒球、熱狗和蘋果派一樣，煙火也是很具美國風格的一項活動」，亞歷桑那州風鳳凰城的小販塔福亞展示今年新產品煙火。(美聯社)
「跟棒球、熱狗和蘋果派一樣，煙火也是很具美國風格的一項活動」，亞歷桑那州風鳳凰城的小販塔福亞展示今年新產品煙火。(美聯社)

國慶日放煙火越來越受到美國民眾喜愛，根據美國煙火協會(American Pyrotechnics Association)最新報告，美國煙火銷售在今年國慶日預計將將再創新高，較2022年增加1億元，去年銷售額為23億元。

根據美國煙火協會數據，2022年銷售額就比2021年成長了約1億元，來到23億元；煙火銷售額自2020年起就持續增長，並在2019年首次達到10億元，到了2020年時，銷售額幾乎成長了一倍，來到19億元。

「跟棒球、熱狗和蘋果派一樣，煙火也是很具美國風格的一項活動，」根據美國煙火協會新聞稿，「自我們國家成立以來，許多家庭都會在自家後院和社區，或在社區活動中施放煙火，來慶祝我們國家的獨立紀念日和紀念特別活動。」

不過隨著國慶周末假期得到來，美國煙火協會也出面警告大眾要注意安全；美國煙火協會執行總監赫克曼(Julie Heckman)表示，民眾應該購買合法消費用煙火，只有專業人士才可購買專業用煙火；她補充，專業煙火的火力較消費煙火更強大，且沒有必要的使用說明。

「隨著今年的7月4日落在星期二，今年的煙火銷售量預計將創下歷史新高，」赫克曼指出，「儘管煙火相關的傷害數量大幅減少了，但施放煙火時，還是應該要確保安全第一。」

專業煙火銷售量也持續成長，在去年創下新高點，達到4億元；但2020年因為新冠肺炎疫情影響，專業煙火銷售量從2020年的3.75億元，大幅下降到9300萬元，但之後很快就回復到正常的銷售量水平。

赫克曼也指出，美國煙火標準實驗室(American Fireworks Standards Laboratory)為了確保煙火產品符合安全規範，每年都會拜訪工廠、測試產品，並舉辦監管研討會。

疫情 新冠肺炎

上一則

國慶全美放煙火 每年上萬人送醫 醫師籲小孩勿玩

下一則

缺工缺零件…修車平均要等17天 有車主換胎等1個月

延伸閱讀

狗狗免遭驚嚇 專家分享妙招

狗狗免遭驚嚇 專家分享妙招
美國獲重返聯合國教科文組織 中國酸：快補繳6.19億會費

美國獲重返聯合國教科文組織 中國酸：快補繳6.19億會費
獨立日煙火秀 南加多場連發

獨立日煙火秀 南加多場連發
紐約市銷售、儲存煙火非法 民眾應舉報

紐約市銷售、儲存煙火非法 民眾應舉報

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42
最高法院周四上午以6：３裁定哈佛大學和北卡羅來納大學考慮種族因素的招生政策違憲。圖為哈佛大學的招生辦公室。(Getty Images)

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

2023-06-29 11:52
華爾街曾是銀行家的天下，但近年銀行業的薪酬已不如律師業。(美聯社)

現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家

2023-06-26 06:05

超人氣

更多 >
走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕

走線人深夜敲門 南加小台北華女開門後心疼又害怕
巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊

巴爾的摩暗夜槍響傷亡慘重 美今年第337起大型槍擊
紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元

紐約郵局員工狂盜客戶匯票 一年到手逾16萬元
通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄

通緝犯持武器闖洛城小東京 路人驚慌失措 影片全錄
台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下

台女童考第5名遭藤條狂抽…每科95分為標準 少1分打1下