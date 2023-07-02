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德桑提斯簽署 全美最嚴苛移民法 佛州雇用無證客將嚴懲

編譯潘勛／綜合1日電
佛州1日起實施被外界稱為對待移民最嚴苛的「州參議會法案1718」，一些無證移民恐被迫舉家離開佛州。圖為佛州民眾6月30日在坦帕市示威，抗議州長德桑提斯簽署該法。(美聯社)
佛州1日起實施被外界稱為對待移民最嚴苛的「州參議會法案1718」，一些無證移民恐被迫舉家離開佛州。圖為佛州民眾6月30日在坦帕市示威，抗議州長德桑提斯簽署該法。(美聯社)

挑戰州法 移民團體將興訟

被外界視為對待移民最嚴苛的佛羅里達州「州參議會法案1718」(Senate Bill 1718)州法1日生效，州長德桑提斯強調支持該法，凡雇用無證移民的雇主將面臨嚴厲處罰，無證移民恐被迫舉家離開佛州；一些公司、移民權團體宣布，新法生效幾個小時之後，他們就將興訟，挑戰這一法律。

國家廣播公司(NBC)邁阿密地方台報導，1日生效的佛州新州法200多條，其中以嚴格對待無證移民、允許擁槍人士更多自由兩條州法最受矚目，德桑提斯刻意凸顯自己支持這些法律，他正角逐共和黨2024年總統候選人提名。

父母為在佛州採摘番茄的無證移民，16歲的高中生Albino Huapilla-P...
父母為在佛州採摘番茄的無證移民，16歲的高中生Albino Huapilla-Perez舉著上寫「我們養活你」字樣的番茄桶，抗議佛州嚴苛對待無證移民。(美聯社)

角逐總統提名 德桑提斯強硬擋移民

德桑提斯競選時主張對無證移民採取強硬路線，聲稱自己要蓋完前總統川普在美墨邊界未竣工的圍牆；此外他還動用政治花招如把無證客由德州載去支持民主黨的藍州，理由據說是想阻止無證客前往佛州。

對雇用無證客雇主實施的新處罰，讓德桑提斯得以展現他不光是說說而已，而且已實施一些批評人士稱為全國最嚴的州法；州參議會法案 1718要求雇主要查核工人的移民狀態，還有其他規定；州長辦公室另抨擊拜登政府造成南方邊界危機。

佛州在州長德桑提斯指示下，去年9月用巴士將無證移民運送到麻州瑪莎葡萄園。(美聯社...
佛州在州長德桑提斯指示下，去年9月用巴士將無證移民運送到麻州瑪莎葡萄園。(美聯社)

州長發言人雷德芬(Jeremy T. Redfern)表示，任何企業利用危機而雇用無證客，不雇佛州本地人，將被究責。

無證居住 他們得被迫離家

但據今日美國報(US Today)報導，在伊莫卡利(Immokalee)社區這樣的地方，近四成居民都出生於外國；他們無證居住，子女或孫子女取得公民權，都已經兩、三代了。

現在他們面臨似乎辦不到的選擇，得搬離佛州；再留下來，上醫院都得被問居留地位，找新工作有麻煩，或者因載送無證移民進入佛州而面臨起訴，但搬走意味他們得離開子孫、長久居住的家、家人的支持。

類似狀況近幾周在佛州不斷上演；州參議會法案1718制定之前，佛州據估有77萬2000名無證客。

根據1日的生效的佛州州法，雇主凡雇用無證移民，將面臨嚴厲處罰。圖為無證移民在該州...
根據1日的生效的佛州州法，雇主凡雇用無證移民，將面臨嚴厲處罰。圖為無證移民在該州Homestead郡農場勞動。(歐新社)

少了無證客 產業恐招工困難

但佛州一些最大產業如觀光、農業及營造都大力仰仗無證勞工，目前雇主要招工都很困難，無證工人被逐走之後，這些產業都有中斷之虞；佛州失業率目前在2.6%。

美國公民自由聯盟(ACLU)及其佛州分會、美國人支持移民正義(Americans for Immigrant Justice)等組織都已表示，將提出法律訴訟，挑戰新州法。他們主張的要點在新法「違反佛州人民的基本權利」，特別是新法的第10節，規定載送無證客到佛州各地，諸如務農地帶，都觸犯刑事罪名。

佛州 移民團體 無證客

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