我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

印州高院挺州議會 繼續嚴苛「禁墮胎」

編譯盧炯燊／綜合1日電

印第安納州高等法院6月30日裁定，該州近乎徹底禁止的墮胎禁令並沒有違反州憲法，由此消除了執法上的障礙。自聯邦最高法院去年推翻「羅訴韋德案」裁決後，各保守派州即掀起禁止墮胎浪潮，印州的禁令更屬嚴苛者之一。

印州高等法院這個裁定是推翻下級法院的決定，而非讓禁令即時生效。馬里恩郡(Marion County)法官韋爾奇 (Heather Welch)去年12月認同五名猶太教及穆斯林居民的觀點，指禁令侵犯了他們的宗教權利，因他們信仰的宗教是接受墮胎，故此禁令可能違反州憲法。

印州高等法院五名法官均由共和黨籍州長任命，在作出裁定後，共和黨籍州檢察長羅基塔(Todd Rokita)發聲明表示歡迎，指在道義上是合理的。

雖然裁定為禁令開綠燈，但仍不清楚禁令何時生效，州高等法院已將案件退回郡法官羅基塔處理。

根據禁令，全印州七家墮胎診所的許可證會被取消，絕大多數墮胎會被禁止。只有在孕婦健康或生命構成嚴重風險、胎兒有致命異常、因強姦、亂倫而懷孕10周內，才允許人工流產。

有關訴訟是由印州的美國公民自由聯盟(ACLU)提出，它對裁定表示震驚，同時指這並不是「印州爭取公平、富有同情心的結束」。ACLU可以在30天內要求州高等法院審查有關裁定，但目前未知是否有此行動。

ACLU在訴訟中指出，州憲法的「自由保護」規定了隱私權以及讓人有決定是否生育的權利。但州檢察長辦公室反駁說，印州1851年起草現行憲法時，就制定了反對墮胎的法律，郡法官的裁決是錯誤確立了墮胎權。

儘管州高等法院有此裁定，但大多數人並不認為是印州墮胎權問題的最終決定。因為裁定雖說禁令並不完全違反州憲法，但並不是說所有部分都按照憲法而行。

印第安納大學法學教授馬德拉(Jody Madeira)預計，這個裁定將會引發其他對禁令的法律挑戰。

墮胎 共和黨 美國公民

上一則

招生平權下一步 廢除校友後代優先的「傳承生偏好」？

下一則

北卡州 懷孕12周以上禁墮胎令生效

延伸閱讀

最高院受理工作歧視案 攸關未來非必要調職能否立案

最高院受理工作歧視案 攸關未來非必要調職能否立案
高院認平權法違憲 亞美公義中心譴責

高院認平權法違憲 亞美公義中心譴責
蔡徐坤被爆逼墮胎 「奔跑吧」突停播 網分析不出面原因

蔡徐坤被爆逼墮胎 「奔跑吧」突停播 網分析不出面原因
6：3重大裁定… 北卡國會選區重畫立論 最高院駁回

6：3重大裁定… 北卡國會選區重畫立論 最高院駁回

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材