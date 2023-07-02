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招生平權下一步 廢除校友後代優先的「傳承生偏好」？

編譯潘勛／綜合1日電
非營利組織Ed Mobilizer執行長阮清越表示，大學錄取中的傳承生偏好的做法再繼續下去，已經沒有藉口了，必須終結。(美聯社)
非營利組織Ed Mobilizer執行長阮清越表示，大學錄取中的傳承生偏好的做法再繼續下去，已經沒有藉口了，必須終結。(美聯社)

繼最高法院判決平權措施不能以族裔做為大學錄取學生的前提後，下一個入學資格大戰業已展開，集中在另一種「少數群體」，即校友子女優先錄取的現象，目前正遭嚴厲檢視。

美聯社報導，各大學面臨壓力再起，要終結「傳承生偏好」，即校友子女申請就讀有加分這種做法，它長久以來被視為給白人、有錢人的福利，反對方指出，傳承生偏好在沒有平權措施充當反制的世上，再也站不住腳。

最高法院判決後，拜登總統建議各大學應重新思考傳承生偏好這種做法，認為它「擴張特權，不給機會」。鑒於最高法院判決，大學申請流程不得以種族為考量點之後，一些民主黨國會議員要求傳承生偏好也該結束。共和黨國會議員如參議員史考特(Tim Scott，南卡州)也支持這個觀點。

民主黨聯邦眾議員芭芭拉·李(Barbara Lee，加州)發推文表示，大家要坦白承認，平權措施仍為白人而存在，也就是傳承生偏好。

為入學公平而再起辯論，對批評傳承生偏好的人來說，堪稱大好機會，可以左右大眾感受，支持他們的論點。

最高法院判決後，全國各大學紛紛矢言要致力於多元化，活躍人士有個簡短回應：拿出證明；他們表示，假如大學打算招收更多非裔、西語裔及原住民學生，那麼廢除傳承生偏好，應該是容易入手的第一步。

非營利組織Ed Mobilizer執行長阮清越(Viet Nguyen，音譯)表示，傳承生偏好這種做法再繼續下去，已經沒有藉口了，世上再沒其他國家重視傳承生偏好，現在是美國趕上世界其他地方的大好機會。

Ed Mobilizer以最高法院判決為觸媒，號召頂級名校的校友向自己母校施壓，終結傳承生偏好做法。他們的目標是讓前30所大學的畢業生都停止捐款，直到傳承生偏好的政策廢除為止。這些學校包括哈佛、北卡羅來納大學、其他常春藤名校以及南加州大學

平權 加州大學 民主黨

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