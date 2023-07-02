北卡州 懷孕12周以上禁墮胎令生效

北卡州原本禁止懷孕20周以上者墮胎，但1日起生效的禁令將懷孕時限進一步限制在12周內。圖為支持墮胎權的民眾參加今年6月24日在夏洛特舉行的抗議活動。(歐新社)

儘管爭取墮胎 權的組織反對，但北卡羅來納州 懷孕12周後禁止墮胎令1日起生效。

共和黨主導的州議會，今年5月通過禁止婦女在懷孕12周以上墮胎的立法，強姦、亂倫、胎兒異常和醫療緊急情況除外，有關立法旋即遭到民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)否決。

可是北卡州參議會以五分之三絕對多數推翻庫伯的否決權，州眾議會也接力完成推翻州長的否決權，禁令也更嚴厲。北卡州原本禁止懷孕20周以上的墮胎，最新禁令將懷孕時限進一步限制在12周內。

維護墮胎權組織計畫生育 協會(Planned Parenthood)及提供墮胎服務的格雷醫生(Beverly Gray)對這個立法提出訴訟，並要求法庭對此頒發臨時禁制令。

法官最後裁定，允許禁令大部分內容生效。至於計畫生育協會所提出，遭性侵懷孕者在懷孕12周後，仍可到醫院接受墮胎的條款，要到10月1日才會生效。

為了應對有關訴訟，州議會通過法案澄清禁令內一些條款，例如醫護人員提供合法墮胎的話，不能遭到檢控。

新禁令將要求墮胎服務提供者，在預約墮胎手術前72小時，提交州政府所規定的墮胎風險報告。

因強姦、亂倫而懷孕者，可在20周接受墮胎；若因危及孕婦生命或胎兒出現異常情況，可在懷孕24周內墮胎；為了挽救母親的性命，也可接受宮外孕人工流產。

根據這些例外情況而做的墮胎，都必須向州衛生部報告，並提交證據記錄，解釋為何要墮胎。

自最高法院推翻羅訴韋德案的墮胎權裁決後，南部各州幾乎停止所有墮胎手術，只有北卡州因民主黨籍州長的關係，仍然可做墮胎手術、