我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯航取消航班 乘客困機場 CEO搭私人飛機挨轟

加州聖荷西居民包裹被偷了 竊賊竟是一隻野豬

北卡州 懷孕12周以上禁墮胎令生效

編譯盧炯燊／綜合1日電
北卡州原本禁止懷孕20周以上者墮胎，但1日起生效的禁令將懷孕時限進一步限制在12周內。圖為支持墮胎權的民眾參加今年6月24日在夏洛特舉行的抗議活動。(歐新社)
北卡州原本禁止懷孕20周以上者墮胎，但1日起生效的禁令將懷孕時限進一步限制在12周內。圖為支持墮胎權的民眾參加今年6月24日在夏洛特舉行的抗議活動。(歐新社)

儘管爭取墮胎權的組織反對，但北卡羅來納州懷孕12周後禁止墮胎令1日起生效。

共和黨主導的州議會，今年5月通過禁止婦女在懷孕12周以上墮胎的立法，強姦、亂倫、胎兒異常和醫療緊急情況除外，有關立法旋即遭到民主黨籍州長庫伯(Roy Cooper)否決。

可是北卡州參議會以五分之三絕對多數推翻庫伯的否決權，州眾議會也接力完成推翻州長的否決權，禁令也更嚴厲。北卡州原本禁止懷孕20周以上的墮胎，最新禁令將懷孕時限進一步限制在12周內。

維護墮胎權組織計畫生育協會(Planned Parenthood)及提供墮胎服務的格雷醫生(Beverly Gray)對這個立法提出訴訟，並要求法庭對此頒發臨時禁制令。

法官最後裁定，允許禁令大部分內容生效。至於計畫生育協會所提出，遭性侵懷孕者在懷孕12周後，仍可到醫院接受墮胎的條款，要到10月1日才會生效。

為了應對有關訴訟，州議會通過法案澄清禁令內一些條款，例如醫護人員提供合法墮胎的話，不能遭到檢控。

新禁令將要求墮胎服務提供者，在預約墮胎手術前72小時，提交州政府所規定的墮胎風險報告。

因強姦、亂倫而懷孕者，可在20周接受墮胎；若因危及孕婦生命或胎兒出現異常情況，可在懷孕24周內墮胎；為了挽救母親的性命，也可接受宮外孕人工流產。

根據這些例外情況而做的墮胎，都必須向州衛生部報告，並提交證據記錄，解釋為何要墮胎。

自最高法院推翻羅訴韋德案的墮胎權裁決後，南部各州幾乎停止所有墮胎手術，只有北卡州因民主黨籍州長的關係，仍然可做墮胎手術、

根據 WeCount 收集的數據，在推翻羅訴韋德案裁決後的九個月內，大批尋求墮胎婦女湧到北卡州，醫生提供的墮胎總數增幅排名第三，僅次於佛州和伊利諾州。但隨著禁令生效，墮胎也進一步收緊。

北卡州原本禁止懷孕20周以上者墮胎，但1日起生效的禁令將懷孕時限進一步限制在12...
北卡州原本禁止懷孕20周以上者墮胎，但1日起生效的禁令將懷孕時限進一步限制在12周內。圖為支持墮胎權的民眾今年5月在州議會前抗議。(美聯社)

墮胎 北卡羅來納州 計畫生育

上一則

印州高院挺州議會 繼續嚴苛「禁墮胎」

下一則

白宮廚師參加廚藝實境秀奪冠 獲邀國慶日掌廚

延伸閱讀

蔡徐坤被爆逼墮胎 「奔跑吧」突停播 網分析不出面原因

蔡徐坤被爆逼墮胎 「奔跑吧」突停播 網分析不出面原因
墮胎權推翻1年 外州赴加州2縣求診增2.5倍

墮胎權推翻1年 外州赴加州2縣求診增2.5倍
高院推翻墮胎權一年 南加兩縣外州求症者增2.5倍

高院推翻墮胎權一年 南加兩縣外州求症者增2.5倍
蔡徐坤連環爆逼2女墮胎 媽媽砸錢壓事本人3字回應

蔡徐坤連環爆逼2女墮胎 媽媽砸錢壓事本人3字回應

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
圖為在最高法院外的抗議者。（美聯社）

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

2023-06-29 22:34
瓦格納集團首腦普里格津在其Telegram上發布一條語音訊息，稱他已同意「終止」其部隊向俄羅斯首都挺進的行動。圖為瓦格納戰士在羅斯托夫市。（Getty Images）

瓦格納集團首腦下令停止挺進莫斯科 以「避免流血」

2023-06-24 14:57
依照現行規定，價值在800元以下的包裹不必繳納關稅，因此來自中國的包裹大量湧進美國。(美聯社)

1年逾4億個…中國免稅商品包裹 被指利用法規逃稅

2023-06-25 09:26
因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為有的乘客無奈只能全家大小27日在紐約市拉瓜地亞機場，就地為床，等候班機。(美聯社)

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

2023-06-29 09:47
俄國總統普亭(左)、瓦格納集團首腦普里格津。(Getty Images)

媒體揭談判內幕：普里格津自覺太過火 普亭拒接他電話

2023-06-26 12:42

超人氣

更多 >
霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔

霾害後又陷「蟲害」？紐約街頭連日飛蟲成群 網友哀號：會鑽進鼻孔
秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天

秦嵐「天選之臀」辣眼睛 網友：好到逆天
法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸

法國示威騷亂不停 滿載41中國人旅遊巴士被砸
蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘

蘇州小伙20樓頂哭泣 路人喊「不跳不是人」…他跳下、他被拘
周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材

周潤發學英文奮鬥史 曾是小學課本題材