學貸9月1日起加利息 10月須還款…若不還恐有嚴重後果

在大法官否決拜登政府的減免學貸計畫後，貸款者自10月要開始繳還債務。（路透）

最高法院判決拜登政府取消或削減學生貸款 的計畫踰越立法權，判決一下，除非國會通過法案，不然借學貸 的國人10月起便得開始還款，且利息9月1日起加計；借款人若一時無力償還，還有其他選項，但最後仍不償付，面臨催討，不僅損及個人信用，未來也難再申請其他補助或政府工作。

美聯社30日報導，假如個人收支實在不容恢復還款，那麼可能發生債務違約、青少年犯罪的前科；兩種狀況都會損及個人債評，沒資格再取得各類補助。

假如學貸借款人最近才借短期周轉款，那麼可能有資格暫緩償還學貸，要判定怎麼做最好，應洽詢貸款業者。

學貸借款人若在政府或非營利機構工作，已十年定期還款，那麼「公職貸款赦免」(Public Service Loan Forgiveness)計畫容許借款人可取消所剩學貸；一些由工資扣款的還款計畫，也在學貸借款人已還款20到25年，取消還未還的債務。

學貸借款人被營利取向大學詐欺，也得申請保護，取得減免；這些借貸不受最高法院判決影響。

秋季來臨，得開始還款，繼續不還學貸似乎很誘人，但那麼做後果很嚴重，信用評級會被調降，未來政府濟助及福利 ，拒還的人就被排除在外。

專家表示，未成年人犯罪及破產，只能視為走投無路的做法；選擇延期償還，雖然利息仍然累加，短期而言比較好。

若是最後通牒已過，學貸貸款人仍未或無法償還，就有青少年犯罪及倒債之虞。

假如還款有困難，專家建議貸款人先檢查一下，自己是否符合由工資扣款償還的資格，也就是看你的支出而決定你的還債金額。要了解自己是否夠格，可以上「聯邦學生濟助」(Federal Student Aid)網站查閱。

「教育債款消費者協助計畫」(Education Debt Consumer Assistance Program)主任卡蘿琳娜‧羅德里格茲(Carolina Rodriguez)強調，任何暫時失業的人，都符合暫不償還的資格；另外還有很多人，因收入低、食指浩繁，也有資格。

羅德里格茲表示，不還而致有青少年犯罪前科，後果相當嚴重，聯邦政府可採行政手段，不退稅給未還的人或者扣其工資，而且會影響到社安金、退休金及失能福利，就目前理財而言，並不明智。