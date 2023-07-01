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學貸減免案讓數百萬選民失望 成拜登2024大選難題

記者顏伶如／綜合報導
拜登與白宮幕僚目前面臨的挑戰是，如何回應希望落空的數百萬支持者。(美聯社)
拜登與白宮幕僚目前面臨的挑戰是，如何回應希望落空的數百萬支持者。(美聯社)

紐約時報30日分析，2024年大選選戰已經揭幕之際，拜登總統學貸減免計畫30日在最高法院踢到鐵板，他當天下午立即提出兌現選民承諾的補救之道，因為學貸減免希望落空而失望的選民，2024年大選投票時究竟會責怪拜登還是最高法院，仍待觀察。

報導指出，拜登去年夏天推出學貸減免計畫時，獲得不少自由派人士及倡議團體高度肯定，計畫上路後估計有4300萬民眾將因此受益，減免學貸總額上看4000億元，但最高法院以拜登政府踰越國會立法權限為由，30日以六票對三票推翻學貸減免計畫。

紐約時報分析，拜登與白宮幕僚目前面臨的挑戰是如何回應希望落空的數百萬支持者。

報導指出，去年就有媒體詢問，萬一計畫遭最高法院打回票，是否有「其他備案」(Plan B)將派上用場，但拜登政府官員始終拒絕說明；今年稍早，多名大法官在口頭辯論中對學貸減免提出質疑，但拜登與幕僚依然堅稱對於計畫完全合法擁有十足信心，不願說明是否正在規畫其他備案。

某些倡議人士指出，聯邦政府對於學貸紓困已有現行辦法，例如「公共服務貸款免除計畫」(Public Service Loan Forgiveness Program，PSLF)，但相關政策僅適用某些特定對象，影響人數較少，無法應付對這次學貸減免計畫感到失望的數百萬借款人。

2020年大選競選期間，拜登承諾要免除1萬元聯邦學貸。拜登上台後，包括參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)在內的民主黨要角，呼籲拜登應該進一步加碼免除5萬元學貸。2022年夏天，拜登公布學貸減免計畫後，某些學生組織發動年輕人挺拜登的拉票宣傳，這些活動前途如何已成未知數。

拜登 學貸 紐約時報

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