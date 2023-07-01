學貸減免案 自由派大法官凱根斥保守派同僚「管太多」

拜登減免4000億學貸計畫踰越權限

拜登總統2022年夏天宣布的學貸 減免計畫，30日被最高法院以六票對三票裁定不能實施；自由派大法官凱根(Elena Kagan)在不同意見書中抨擊保守派大法官「管太多」(overreach)，形容「衝破憲法護欄」；她指出，最高法院根本無權論斷這起案件，政治凌駕於法律之上的裁決結果「對民主秩序造成危險」。

凱根在不同意見書(dissenting opinion)中寫道，挑戰學貸減免計畫的六個共和黨執政州，其實並沒有提告基礎。她指出，根據美國憲法第三條(Article III)，對政府行動提出挑戰的原告必須具備提告基礎，也就是案件必須存在私人利害關係(personal stake)，例如受傷。

凱根寫道：「我們並沒有允許原告只因為反對某項政策就能提告。」她說，最高法院同意受理這起案件，就是「管太多」的第一個證據。

她指出，提告六州在教育部 長的學貸免除計畫裡並沒有私人利害關係，「他們是典型的意識形態原告：他們認為這套方案很糟糕，可是他們並沒有因為與教育部長意見相左而權益受損」。

她說，最高法院為這些提告州提供訴訟平台，就是忘記了最高法院本身的適當角色為何。她表示，最高法院的表現彷彿成政治或政策爭議的仲裁者，裁決結果導致4000萬美國人沒辦法得到這項計畫提供的學貸減免。

凱根指出，最高法院的角色並不是訂定政策，也不應該訂定政策。

保守派大法官巴瑞特 (Amy Coney Barrett)30日在協同意見書(concurring opinion)裡指出，在沒有國會明確授權的情況下，教育部長無權減免學貸。

巴瑞特用超市老闆的假設情境比喻指出，如果店裡通常維持200個蘋果的數量，庫存不足時老闆叫員工去果園進貨，員工無權到了果園時採購1000個蘋果，如果老闆需要超出常規的採購，一定會特別講明。