6：3 拜登學貸減免計畫 遭最高法院否決

最高法院推翻拜登政府減免學貸計畫，影響數千萬名貸款者，不少民眾30日到最高法院門外抗議。（美聯社）

壁壘分明的最高法院30日封殺了拜登 總統為約4300萬美國民眾推出、規模高達4000億元的聯邦學貸 減免計畫；不過，最高法院裁決出爐後，白宮把推動這項計畫受挫怪罪共和黨，拜登也宣布「抗爭仍未結束」。

拜登政策被指踰越政府權限

保守派大法官居多數的情況下，最高法院30日以六票對三票裁定，拜登政府的學貸減免計畫踰越國會的立法權限；美聯社報導，減免計畫被最高法院打回票之後，學貸借款人今秋就要恢復還款。

最高法院：須獲得國會授權

最高法院裁決指出，拜登政府如果要推行金額龐大的學貸減免計畫，必須獲得國會授權。拜登政府向法院主張，根據2003年獲得兩黨國會議員支持而推過、旨在規範國家急難因應的「英雄法案」(HEROES Act，The Health and Economic Recovery Omnibus Emergency Solutions Act)，拜登有權減免學貸，不過沒有獲得多數大法官採納。

首席大法官羅伯茲 (John G. Roberts Jr.)在主要意見書中寫道，對學貸減免計畫提告的六州向法院指出，「英雄法案」並未授權學貸取消計畫，「我們表示同意」。

民眾30日到最高法院外舉牌支持減免學貸計畫，但大法官裁定否決，讓有學貸者大失所望。（美聯社）

「拜登作法等於重寫法律」

羅伯茲寫道，拜登政府與教育部長的作法，等於是「重寫法律」。他指出，學貸取消方案其實不能稱為減免(waiver)，因為計畫不但註銷現行法規，還讓規定大幅擴張及延伸。

羅伯茲指出，不論「減免」或「修改」(modify)廣義定義為何，這些用詞都無權重寫既定法律；政府如果要更改法律規定，必須獲得國會的直接授權。

羅伯茲在主要意見書中說：「此案問題並不在於某些事情該不該做，而在於誰有權力去做。」

三位自由派大法官在裁決中則持不同意見。大法官凱根(Elena Kagan)在不同意見書中寫道，最高法院多數決推翻了行政部門與立法部門的共同判斷，後果是4300萬美國人失去了學貸減免的機會。

羅伯茲罕見在意見書加註

美聯社分析，羅伯茲預料輿論恐將反彈，也明白最高法院支持度走下坡，因此在主要意見書裡罕見地加註指出，自由派大法官的不同意見不應被誤解為對最高法院的輕蔑。

拜登30日發表聲明，責怪共和黨官員導致學貸減免出現爭議，才會有最高法院的裁決結果。拜登說，共和黨樂意為企業提供數十億紓困，紓困貸款還獲得免除，「但為數百萬辛苦工作的美國人紓困，他們就千方百計阻止」。