我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

GPA超4.0又列富比世 華生申請哈佛落榜「恐因種族」

平權措施演演進史 重大判例及訴訟案時間軸一次看

記者顏伶如／綜合報導
哈佛大學兩名亞裔學生去年10月31日前往最高法院前舉牌，支持大學招生考量族裔的政策。(美聯社)
哈佛大學兩名亞裔學生去年10月31日前往最高法院前舉牌，支持大學招生考量族裔的政策。(美聯社)

為增進弱勢族群福祉，1978年起美國大學招生過程開始納入種族考量。數十年來，最高法院判例一再支持大學招生過程考量申請者的種族背景，但如今保守派大法官享有絕對多數的情況下，兩所頂尖學府實施的平權措施被裁定違憲；與平權措施有關的重大判例及訴訟案時間軸如下：

「加州大學董事訴貝基案」(Regents of the University of California v. Bakke)：1978年6月26日

白人學生貝基(Allan Bakke)兩度申請戴維斯加大(University of California at Davis)醫學院遭拒後，以學校違反1964年民權法案(Civil Rights Act)禁止種族歧視條款為由提告。戴維斯加大在每100個招生名額中，保留16個名額給少數族裔學生。

最高法院裁定校方違反民權法案，貝基應該獲得錄取，但同時認定學校招生過程可以考慮種族因素，前提是與其他衡量指標搭配。後來的20年裡，最高法院多次重申這起判例立場。

「格魯特訴波林格爾案」(Grutter v. Bollinger)與「葛拉特茲訴波林格爾案」(Gratz v. Bollinger)：2003年6月23日

白人學生格魯特(Barbara Grutter)、葛拉特茲(Jennifer Gratz)申請密西根大學(University of Michigan)遭拒後，以受到歧視為由提告。最高法院裁定校方可以在招生過程採行平權措施。

「費雪訴德州大學案」(Fisher v. University of Texas)：2016年6月23日

白人學生費雪(Abigail Fisher)申請德州大學奧斯汀分校(University of Texas at Austin)遭拒後提告。最高法院裁決認同校方在招生過程考量種族背景的作法。

「學生公平入學組織訴哈佛大學校長與教職員案」(Students for Fair Admissions Inc. v. President & Fellows of Harvard College)、「學生公平入學組織訴北卡羅來納大學案」(SFFA v. University of North Carolina)：2023年6月29日

哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學遭「學生公平入學」指控招生過程考量種族對亞裔及白人學生歧視，明顯違憲。

招生 種族歧視 平權

上一則

大學招生平權措施違憲 職場也受影響 招聘升遷還需多元化嗎？

下一則

史丹福和MIT聯合聲明 呼籲最高院別阻止平權招生

延伸閱讀

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」

GPA超4.0、名列富比世…華生申請哈佛落榜「恐因種族」
哈佛稱遵守最高法院裁決 重申保持多元

哈佛稱遵守最高法院裁決 重申保持多元
高院裁決有利亞裔名校錄取率

高院裁決有利亞裔名校錄取率
最高院禁大學招生考量種族 拜登稱失望 川普大讚好

最高院禁大學招生考量種族 拜登稱失望 川普大讚好

熱門新聞

一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38
不幸在泰坦號上罹難的達吾父子，19歲兒子Suleman（左）其實並不想上船，只是為了陪父親完成心願，為此同遭悲劇。（路透）

原不想登泰坦號 巴基斯坦富豪兒為討好父同行 雙雙送命

2023-06-22 21:58
罹難的海洋之門探險公司執行長羅許。(美聯社)

泰坦號罹難CEO之妻 竟是鐵達尼號牽手赴死老夫婦後代

2023-06-22 16:48

超人氣

更多 >
是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價

是拉差辣椒醬嚴重缺貨 網路賣家開出每瓶70元售價
你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲

你住這兒嗎？汽車保險最貴是這3州 還有這幾州擬飆漲
華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利

華郵：多州禁止大學平權招生 對白人、亞裔學生有利
哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲

哈佛和北卡大招生考慮種族因素 最高院裁定違憲
東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟

東岸6000航班延誤、1860航班取消 國慶長假還會更糟