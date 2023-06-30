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終結大學招生平權措施幕後推手 71歲布魯姆：搜尋下一個提控目標

記者顏伶如／綜合報導
71歲的保守派維權人士布魯姆，是主張廢除大學招生考量族裔做法的幕後推手。（美聯社）
71歲的保守派維權人士布魯姆，是主張廢除大學招生考量族裔做法的幕後推手。（美聯社）

長達半世紀以來，美國大學招生根據平權措施(Affirmative Action)考量申請學生種族背景的作法，29日被最高法院裁定違憲；廢除平權招生措施的幕後推手是71歲的保守派維權人士布魯姆(Edward Blum)，他正在搜尋下一個提控的目標。

哈佛大學與教堂山北卡羅來納大學遭控招生過程歧視亞裔及白人學生，最高法院做出裁決，理財顧問出身的布魯姆身為這兩件訴訟的發起人；過去30年來，布魯姆投身多起訴訟，希望從法律層面著手，把「種族偏好」(racial preferences)從美國生活中剔除。

布魯姆參與案件中多起訴訟成功，卻也同時引發不少爭議，某些保守派人士把布魯姆視為英雄，某些左派人士則說布魯姆種族歧視

布魯姆沒有讀過法學院，卻有八起訴訟一路打到最高法院。由於保守派大法官居多數，裁決前一般即預料最高法院可望推翻40年前判例，裁定兩校招生過程考量種族因素違憲。

被問到會如何形容自己時，布魯姆回答說，過去是個馬拉松跑者，有著無比毅力，還能忍耐各種不舒服。這些人格特質讓他在數十年裡成為保守派推動立法改革的重要先驅。

布魯姆說，1964年民權法案(Civil Rights Act)明白禁止根據種族而對美國人民做出差別對待，「如此規定這些年來都被忽略了」。

批評人士說，布魯姆害美國走回頭路，種族資源分配不均的問題迄今仍在，教育領域特別明顯，許多拉丁裔、非洲裔及低收入族群形同隔離在缺乏資源的學校。

布魯姆則說，非常敬佩對兒女學業表現有著高度期望地家庭。他說，數以百計不同族裔勞工家庭家長來信指出，兒女雖然成長條件不佳，學業表現卻勝過有錢的同學。

他在位於緬因州家裡的辦公室開始搜尋著下一個打算提告的案件。

招生 種族歧視 平權

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