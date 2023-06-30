大學招生平權措施違憲 職場也受影響 招聘升遷還需多元化嗎？

最高法院裁決大學招生平權措施違憲，可能改變企業徵才方式。（Getty Images）

最高法院29日做出的平權 措施(Affirmative Action)裁定不僅影響大學招生，職場多元化計畫恐也將被波及，招聘與人事決策面臨全新考驗；華爾街 日報報導，不少企業已開始做準備。

華爾街日報分析，情勢不明讓企業陷入進退兩難，公司規定可能引來支持或反對兩派人馬提出歧視訴訟。

某些律師及企業領袖指出，最高法院的裁決將讓企業招聘、升遷決策面對更多訴訟挑戰，企業內部將更排斥多元化、平權以及包容等倡議。

知情人士說，包括默克 藥廠(Merck)、電信業者AT&T在內等企業都已經在高院裁決前召開內部會議。商業軟體公司Salesforce、默克藥廠、塗料供應商必丕志公司(PPG Industries)等企業表示，將會維持擴大員工代表權的現行企業方針。

求職平台Handshake法律長沃克曼(Valerie Capers Workman)說，最高法院判決對於人事部門及人力仲介圈來說影響相當重大，至少過去15年至20年間是如此。

2020年，非洲裔男子佛洛伊德(George Floyd)遭明尼蘇達州白人警察以膝蓋壓頸致死之後，全美各地引發大規模示威抗議，種族平等成為輿論熱議焦點。許多企業加強落實職場多元化目標，包括決策高層延攬代表不同族裔的人士，或者為較少有機會晉升管理階層的族裔員工舉辦領袖培訓計畫。

報導指出，企業高層主管及商業顧問表示，最高法院裁決結果可能改變企業徵才方式，衝擊長期以來為少數族裔設立的升遷管道；某些企業高層最近幾周與法律部門、財務部門主管開會，討論是否要為職場多元化方案可能面臨訴訟準備預算。某些企業則討論是否將「多元化」(diversity)一詞從職稱或工作內容中取消。