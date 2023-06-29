國慶長周末估5100萬人出遊 明陸路最繁忙 今明機場最擠

因為旅客人數超多，加上天候因素，各航空公司出現航機調度不靈，大量延誤情況，即將來到的國慶假期的航機延誤情況可能更糟。圖為麻州波士頓羅根國際機場28日，旅客關注航班情況。(美聯社)

美國汽車協會(AAA)預估，約5100萬人將在7月4日國慶日長周末假期出遊，超越2019年的4900萬人次紀錄，刷新獨立日假期開車、搭船、火車或飛機出遊的最高人數紀錄。

AAA旅遊資深副總裁寶拉‧提德威爾(Paula Twidale)表示：「我們從來沒預估過獨立日周末出遊的人數會這麼多。數據顯示，儘管座位有限且部分價格高漲50%，消費者並未放棄今夏旅程。」

AAA數據顯示，估計會有4320萬人開車前往目的地，比去年增加2.4%，同比2019年增加4%。

今夏油價 比去年同期下跌30%，去年7月4日，全美平均每加侖汽油價格為4.80元，今年6月的全國平均油價落在每加侖3.5元至3.6元不等。

交通分析公司INRIX數據推算，6月30日將是周末假期陸路交通最繁忙的一天，平均行車時間比平常值多30%，其中波士頓、西雅圖和華盛頓特區等主要大都市可能嚴重回堵。

INRIX指出，公路旅行最佳時段是早晨或傍晚6時後；INRIX運輸分析員彼舒(Bob Pishue)表示，為大幅減少假日交通狀況，駕駛可善用當地交通廳的應用程式接收通知，或利用511高速公路協助服務。

在航空旅遊方面，約417萬人將在本周末飛往目的地，比去年增加11.2%，比2019年多6.6%。

AAA數據顯示，航空旅客今年占國慶連假整體疏運量的8.2%，創下近20年來最高比例。

旅遊應用程式Hopper數據顯示，去年以來，國內機票價格已跌逾27%，每張來回機票約300元。

不過，美國國慶假期要出國的旅客就沒那麼幸運了，美國飛歐洲的機票價格飆上至少五年來新高。

今年7月4日為周二，不少遊客安排長假，6月29日、30日的交通可能最擁擠，預計會有370萬人次從美國機場出發；收假的7月5日回程人也不少，估計會有350萬人次，其中亞特蘭大 、達拉斯、丹佛和洛杉磯 將成為最忙碌的機場，旅客吞吐量將逾100萬人次。

另據AAA數據估計，客運、輪船和火車疏運量也有所成長，約340萬人將搭乘公車、渡輪或火車出遊，同比去年增24%。 國慶假期即將來到，AAA預計全美將湧現人潮，陸空旅遊預估流量創新高，各地機場都將出現擁擠情況。圖為在28日在洛杉磯國際機場的旅客等候報到登機，大排長龍。(美聯社)

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)