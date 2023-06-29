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機鼻起落架故障 達美航班迫降夏洛特機場 無人受傷

記者胡玉立／綜合報導
達美航空28日上午一架自亞特蘭大飛往鄰近北卡州夏洛特機場的航班，因機鼻前的降落架打不開，被迫降落在夏洛特機場跑道，所幸無人受傷。(美聯社)
達美航空28日上午一架自亞特蘭大飛往鄰近北卡州夏洛特機場的航班，因機鼻前的降落架打不開，被迫降落在夏洛特機場跑道，所幸無人受傷。(美聯社)

在最繁忙的夏季旅行的國慶日周末到來前，28日上午7時半，從亞特蘭大出發的達美航空(Delta Air Lines)1092號航班在前起落架放不下來的情況下，上午8時58分有驚無險地迫降在北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場(Charlotte Douglas International Airport)。這架波音717飛機上載有96名乘客和5名機組員；所幸無人受傷。

達美航空聲明表示，機長在航機飛近機場時，收到「前起落架不安全」指示。機長隨後飛過塔台，以便航管員進行目視檢查；航管員看到前起落架艙門打開，但前起落架本身並未落下。因此機長在起落架升沒有降出的狀態下，機鼻著地，迫降在跑道上。

飛機驚險著陸後，跑道暫時關閉；部分航班被這椿意外事件波及，運營受影響。據航班追蹤網站FlightAware資料指稱，下午4時機場有13架航班取消，183架航班延誤。

從流傳在社群平台上的影片看到機上乘客異常緊張，紛紛準備自救，應付最壞的情況。有的影片可聽到「輪子沒有了？」另一位乘客說「還好情況沒有那麼糟吧。」

達美在聲明中說， 乘客安全是最重要的事。同時表示，這種情況極為罕見，也在進行調查。達美同時證實機組人員都知道真實情況，盡量配合，航機同時在繞了幾圈後，決定降落。所幸乘客與機組人員都安全。

全美第二大樞紐機場夏洛特道格拉斯國際機場每天約有600趟航班起飛；機場、航空公司和聯邦官員普遍對今年7月4日長周末假期的順暢營運，持樂觀態度。

夏洛特道格拉斯國際機場預計，假期間將有22萬9900名乘客報到檢查，比2019年增加23%；另有36萬7000名轉機乘客。機場運營長伍達德(Jerome Woodard)表示，人們對航空系統和航空公司的信心較過去增強。

與此同時，受到天氣延誤、7月1日即將實施5G新規則、以及部分機場航管員短缺的影響，社群媒體上充斥著旅客滯留機場的故事，有些旅客好幾天都無法出發。紐約地區的機場問題尤其多。

據FlightAware指稱，美國各家航空公司27日取消了2199架美國航班。在運營有限的紐約地區機場，當天有112架班機取消和788架延誤，情況比其他機場來得嚴重。

航空公司和機場今年認定7月4日長假期週末總計七天，從6月29日開始，到7月5日結束。

達美航班有驚無險地迫降在北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場。(取自推特)
達美航班有驚無險地迫降在北卡羅來納州夏洛特道格拉斯國際機場。(取自推特)

北卡羅來納州 亞特蘭大 社群媒體

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