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慶祝建國250年 要先熬過2024大選 選後分裂恐更嚴重

編譯潘勛／綜合28日電
圖為首都華府聯合車站28日迎接國慶的布置。(路透)
圖為首都華府聯合車站28日迎接國慶的布置。(路透)

距美國建國250年還要三年，但慶典籌備即將展開，下周在職棒大聯盟的賽事上便要正式推出，只是專家指出，國家目前分裂嚴重，更重要的是熬過2024年總統選舉，再談慶祝建國250周年也不遲。

美聯社28日報導，7月 4日職棒大聯盟密爾瓦基釀酒人隊在主場迎戰芝加哥小熊隊，屆時在密爾瓦基的「美國家庭球場」(American Family Field)就要正式推出建國250周年籌備大典；名為「美國250」(America250)的組辦方屆時開始招募民眾，說出國家對他們意味著什麼的心聲。

美國逼近建國250年，只是政治方面分裂嚴重，人民對2021年國會山莊暴亂案、拜登當選是否名正言順，看法都分裂。甚至要去哪裡購物、該喝哪一品牌啤酒，都捲入政治鬥爭。

國家慶祝建國250年，人民要歡聲慶祝，只怕要先熬過2024年總統選舉；目前看來，明年選舉分裂國家的程度，一如更早兩次總統選舉。

1976年建國200周年時，氣氛也不太妙；當時距尼克森因水門案辭職下台才兩年，國家因越戰結束而動亂；更早之前十年間，國人還目睹甘迺迪總統以及民權領袖金恩博士被刺殺。

但率領美國250慶祝活動的前國庫官蘿茜‧里奧斯(Rosie Rios)表示，自己回憶建國200年慶典，覺得很溫馨；當時她才11歲，住北卡羅來納州，在自家黑白電視上看到舊式帆船群集波士頓及紐約港口；「美國自由列車」(Freedom Train)抵達奧克蘭市，她還前去觀賞，此外，當時煙火秀讓她記憶深刻。

里奧斯表示，當時她身以美國人為榮的程度空前未有，所以希望自己的小孩也能有相同的感受。

里奧斯表示，希望2026年慶典能拋下國內紛爭，帶來類似影響。她表示，感覺上只要很多國人覺得國家正是應許之地，慶典能夠舉辦成功。

7月4日正式展開籌辦三年後的建國250周年大典。美國250這個無黨派組織是由國會在2016年創設，負責監督籌辦，目前已邀請Nextdoor、基督教女青年會(YWCA)等擔任夥伴。

里奧斯表示，籌辦方當然有很多點子，但希望由學生、全國各地、不分階層，都聽到慶祝的點子。

北卡羅來納州 拜登 奧克蘭

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