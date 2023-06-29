霧霾今襲東北部 近20州空汙警報 這4城全球最糟
加拿大森林大火產生的霧霾28日從中西部往東岸飄，導致全美近20州發布空氣品質警報，影響美國約1.22億人口；霧霾籠罩五大湖和俄亥俄河谷，並逐漸影響大西洋中部和東北部都會區和紐約市，預測今天(29日)空氣品質會更糟。
影響美1.22億人 預測今天更糟
華盛頓郵報報導，空氣品質檢測機構IQair數據顯示，底特律、芝加哥、明尼亞波利斯和華府的空氣品質28日達到全球最糟。
聯邦環保署(EPA)空氣質量監測平台AirNow數據顯示，不健康的紅色與紫色空氣品質燈號從愛阿華州東部延伸到芝加哥和五大湖區下游，擴及阿帕拉契山脈。紅色代表空氣品質指數(AQI)超過151，表示不健康；紫色則表示AQI突破201，代表空氣對人體有害。
紐約州府針對28日、29日兩天對全州發布空氣品質健康警告(Air Quality Health Advisory)，預計紐約中、西部等地29日空氣品質將達到「不健康」等級，若空氣質量指數(AQI)惡化至高於200，政府將發送手機緊急警報。
紐約市民在本月7日已經歷過橘色天空之苦。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)提醒民眾應減少暴露在戶外、多待在室內。州府也在全市多個地點提供免費的N95口罩供民眾領取。
伊州一度飆上褐紫紅色危險級
伊利諾州中部迪凱特市(Decatur)28日中午的空氣品質一度飆上褐紫紅色的「危險級」(Code Maroon)，那是該計量表上最高、空氣品質最差的等級；俄亥俄州奇佩瓦(Chippewa)當天下午也出現危險級，密西根州東南部與安大略省南部則短暫達到危險級，所幸之後略為改善。
芝加哥等地空氣「極不健康」
芝加哥、底特律、克利夫蘭、匹茲堡、密爾瓦基、印第安納波利斯和愛阿華州錫達拉皮茲(Cedar Rapids，賽達湍市)的空氣品質為紫色的「極不健康」等級。
28日空氣品質警報在約20州發布，西起愛阿華州和明尼蘇達州，東至馬里蘭、德拉瓦和北卡羅來納州，影響全美近三分之一人口，氣象局呼籲民眾縮短戶外活動的時間。
這波加拿大野火霧霾，比6月初瀰漫東北部的那次情況稍好一些，密爾瓦基一帶AQI 27日出現紫色警戒的246，密爾瓦基當天的日均AQI高居全美之冠；不過，密爾瓦基6月27日的情況比6月7日紐約皇后區最嚴重時的指數254略低，當時AQI最高的數值309在賓州東部弗利曼斯堡(Freemansburg)測得。
夏季一道通過東北部的冷鋒會暫時消除溽暑天氣，但今年這股低壓助長加拿大野火霧霾飄散，而魁北克省和安大略省的高壓則讓這團霧霾持續東移。
五大湖區南邊和俄亥俄河谷區28日傍晚的霧霾最濃，29日將朝東部和東南部飄散，霧霾所經之處將會維持紅色到紫色的空氣品質警戒。
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