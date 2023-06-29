霧霾今襲東北部 近20州空汙警報 這4城全球最糟

加拿大新一波野火霧霾襲擊美國中部後，繼續東移，今天將影響東部城市。（路透）

加拿大 森林大火產生的霧霾28日從中西部往東岸飄，導致全美近20州發布空氣品質警報，影響美國約1.22億人口；霧霾籠罩五大湖和俄亥俄河谷，並逐漸影響大西洋中部和東北部都會區和紐約市，預測今天(29日)空氣品質會更糟。

影響美1.22億人 預測今天更糟

華盛頓郵報報導，空氣品質檢測機構IQair數據顯示，底特律、芝加哥 、明尼亞波利斯和華府的空氣品質28日達到全球最糟。

聯邦環保署(EPA)空氣質量監測平台AirNow數據顯示，不健康的紅色與紫色空氣品質燈號從愛阿華州 東部延伸到芝加哥和五大湖區下游，擴及阿帕拉契山脈。紅色代表空氣品質指數(AQI)超過151，表示不健康；紫色則表示AQI突破201，代表空氣對人體有害。

氣象局提醒霧霾今天會影響近20州，籲請民眾可戴口罩防範品質不良的空氣。(Getty Images)

紐約州府針對28日、29日兩天對全州發布空氣品質健康警告(Air Quality Health Advisory)，預計紐約中、西部等地29日空氣品質將達到「不健康」等級，若空氣質量指數(AQI)惡化至高於200，政府將發送手機緊急警報。

紐約市民在本月7日已經歷過橘色天空之苦。紐約州長霍楚(Kathy Hochul)提醒民眾應減少暴露在戶外、多待在室內。州府也在全市多個地點提供免費的N95口罩供民眾領取。

伊州一度飆上褐紫紅色危險級

伊利諾州中部迪凱特市(Decatur)28日中午的空氣品質一度飆上褐紫紅色的「危險級」(Code Maroon)，那是該計量表上最高、空氣品質最差的等級；俄亥俄州奇佩瓦(Chippewa)當天下午也出現危險級，密西根州東南部與安大略省南部則短暫達到危險級，所幸之後略為改善。

芝加哥等地空氣「極不健康」

芝加哥、底特律、克利夫蘭、匹茲堡、密爾瓦基、印第安納波利斯和愛阿華州錫達拉皮茲(Cedar Rapids，賽達湍市)的空氣品質為紫色的「極不健康」等級。

28日空氣品質警報在約20州發布，西起愛阿華州和明尼蘇達州，東至馬里蘭、德拉瓦和北卡羅來納州，影響全美近三分之一人口，氣象局呼籲民眾縮短戶外活動的時間。

加拿大山林大火的霧霾在籠罩芝加哥之後，預計今天（29日）會再東飄至紐約等東部城市。(Getty Images)

這波加拿大野火霧霾，比6月初瀰漫東北部的那次情況稍好一些，密爾瓦基一帶AQI 27日出現紫色警戒的246，密爾瓦基當天的日均AQI高居全美之冠；不過，密爾瓦基6月27日的情況比6月7日紐約皇后區最嚴重時的指數254略低，當時AQI最高的數值309在賓州東部弗利曼斯堡(Freemansburg)測得。

夏季一道通過東北部的冷鋒會暫時消除溽暑天氣，但今年這股低壓助長加拿大野火霧霾飄散，而魁北克省和安大略省的高壓則讓這團霧霾持續東移。

五大湖區南邊和俄亥俄河谷區28日傍晚的霧霾最濃，29日將朝東部和東南部飄散，霧霾所經之處將會維持紅色到紫色的空氣品質警戒。