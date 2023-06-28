6：3重大裁定… 北卡國會選區重畫立論 最高院駁回

北卡州議會在共和黨為多數的主導下，2022年劃定的國會與州議會選區，被指黨派立場偏頗。但州議會告上聯邦最高院，要求大法官依照聯邦憲法，賦予州議會的最高權力，27日遭到大法官駁回。(美聯社)

「摩爾訴哈波案」裁決 對未來選舉影響深遠

共和黨 居多數的北卡羅來納州 州議會，推動對共和黨國會選舉有利的選區重畫，聲稱憲法賦予各州立法機關規範聯邦選舉的絕對權力，免受州級法院監督。不過，聯邦最高法院27日在「摩爾訴哈波案」(Moore v. Harper)裁決中，以六票對三票駁回共和黨陣營的主張。

推動選區重畫 北卡14選區 10區有利共和黨

共和黨推動北卡選區畫分結果，導致全州14個選區裡，共和黨在10區享有優勢。

北卡共和黨陣營援引頗為冷門的「獨立州議會理論」(independent state legislature theory)，聲稱州議會具有憲法賦予的絕對權力，可以針對聯邦選舉訂定規則，不受州級法院監督，即使國會選區畫分帶有明顯的政黨傾向、違反州法當中的選民保護條款也一樣，只有國會有權介入。

圖為聯邦最高院去年12月聽審北卡州議會上訴有關州在制定州選舉法規的權限訟案，反對人士在最高院外高舉「人民高於政治」的抗議標語。最高院27日裁定北卡議會敗訴。(Getty Images)

羅伯茲：憲法未讓州議會免受州級法院監督

最高法院去年同意受理「摩爾訴哈波案」，由於訴訟結果可能大幅改變聯邦選舉辦法，大法官 態度備受矚目。首席大法官羅伯茲(John Roberts)在裁決書中寫道，憲法選舉條款並沒有讓州議會能夠隔絕免受州級法院監督。

民主黨與民權團體對最高法院裁決表示肯定，某些民主黨人士認為，北卡共和黨陣營拋出的理論，比另訂新法還要天馬行空。各個領域的學者、自由派律師以及保守派退休法官，都曾譴責共和黨陣營的理論脫離現實、走極端。

華郵：對選舉憲法解釋 維持現狀似為主流

華盛頓郵報分析，近幾年來，最高法院作出的裁決被認為在逐步限縮投票權、聯邦法律對選舉的保護及憲法解釋，「維持現狀」似乎是目前最高法院的主要立場。

白宮副新聞秘書達爾頓(Olivia Dalton)說：「最高法院駁回這起訴訟案當中的極端派立法理論，我們感到欣慰。這套理論可能影響州政府，讓存心打壓民眾決定的政治人物有機可乘，還可能威脅到所有美國人透過投票表達聲音的自由。」

某些法律專家指出，最高法院27日裁決給予包括最高法院在內的聯邦法院更多發揮空間，得以檢視各州對於選舉法採取的行動，卻沒有給予各州太多規範。