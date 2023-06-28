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最高院裁決影響2024 共和黨難推國會「選區重畫」優勢

記者顏伶如／綜合報導
一般認為最高法院27日駁回右派「獨立州議會理論」意義重大，各州國會選區重畫不能只是州議會權力，州法院同樣擁有監督制衡權力，圖為紐約市27日舉行市議員初選投票。(美聯社)
一般認為最高法院27日駁回右派「獨立州議會理論」意義重大，各州國會選區重畫不能只是州議會權力，州法院同樣擁有監督制衡權力，圖為紐約市27日舉行市議員初選投票。(美聯社)

民調網站FiveThirtyEight分析指出，最高法院27日駁回北卡共和黨主張的的極右派選舉理論，意義非常重大，因為共和黨陣營聲稱的「獨立州議會理論」(independent state legislature theory)，最高法院即使只是片面接受，都將導致選舉制度受到嚴重衝擊。

報導指出，倘若最高法院的裁決是北卡高等法院不能推翻州議會通過的國會選區畫分，等於移除了各州擁有的制衡機制之一，如果某政黨對選舉重畫掌握主導權，未來將出現更多更奇怪的「傑利蠑螈」(Gerrymandering)選區畫分。

愈來愈多共和黨執政州通過限縮投票權的立法之際，民主黨可能因為這起北卡官司「摩爾訴哈波案」(Moore v. Harper)而失去僅剩的制衡武器，所幸判決結果讓民主黨繼續保留制衡選項。

2024年大選逐漸接近，「摩爾訴哈波案」裁決出爐後，還是有某些問題待解。大法官在裁決書中便指出，州級法院有可能越界，侵犯某些屬於州議會的權限。

首席大法官羅伯茲(John G. Roberts Jr.)在裁決書中寫道：「州級法院不得逾越司法監督的一般範疇，例如僭稱法院擁有州議會被賦予對聯邦選舉訂定規則的權力。」

2024年選舉將受到這起裁決如何影響仍有待觀察，但可以確定的是，最高法院依然握有介入權，也就是說，選舉爭議案件最後還是要由最高法院裁決。州級法院並沒有被排除在選舉規範之外，只是無法確定最高法院大法官對於州級法院的判決，將以什麼樣的寬鬆程度進行檢視。

NewsNation新聞網站指出，「摩爾訴哈波案」裁決結果對北卡選民影響不大，因為北卡高等法院後來更改原判，讓共和黨持續推動對共和黨候選人有利的選區畫分；至於全國層面來說，「摩爾訴哈波案」讓共和黨打消原本要在各地大規模推動選區重畫、修改選舉辦法，以便讓共和黨候選人享有優勢的念頭。

最高法院裁決讓選民今後可以直接向州內法院提告，挑戰對某政黨特別有利的選區畫分。

共和黨 北卡 大法官

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