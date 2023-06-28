我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

機場地勤遭吸進飛機引擎絞死 法醫初步判定自殺

有內鬼？美官員：俄「末日將軍」早知瓦格納首腦要兵變

2024大選 川普是共和黨最強棒？麥卡錫「沒答案」

記者張聲肇／綜合報導
共和黨的眾院議長麥卡錫27日對川普代表共和黨出征2024能否獲勝，支吾其詞。(美聯社)
共和黨的眾院議長麥卡錫27日對川普代表共和黨出征2024能否獲勝，支吾其詞。(美聯社)

眾院議長麥卡錫27日表示，2024年大選，他不確定川普是不是「最強的」共和黨籍總統候選人。

麥卡錫接受CNBC訪問時說，「他能贏得明年的選舉嗎？能。他是不是贏得選舉的最強候選人？這個問題，我就沒答案了。」

他接著說，「是不是任誰都能打敗拜登？沒錯，誰都可能打敗拜登。拜登能打敗別人嗎？是，拜登可以打敗其他人。」

受川普支持才當上議長的麥卡錫，隨後轉口對川普的政策大表讚揚，說如果川普獲得共和黨提名，純從政策立場論，不利共和黨，但對美國大有好處。「川普的政策比拜登的政策好，也比較坦率。」

麥卡錫不認為川普是共和黨「最佳可能」人選的原因，是川普目前就有兩起刑事案件的官司纏身，又有多起涉嫌犯法事件受到調查，這會讓選情更加複雜。

麥卡錫稍後接受極右保守派新聞網站Breitbart News訪問時，加大讚揚川普的聲量，說「今天的川普比2016年」打敗喜萊莉‧柯林頓時還強。

他責怪媒體在川普和眾院共黨團之間見縫插針，離間雙方，因為共和黨議員主控的各委員會紛紛針對｢拜登的司法部｣雙重司法標準提出究責；他說，拜登把政府當作武器，不斷聲討「川普總統」的唯一理由，就是因為川普是拜登最強勁的政治對手，如民調不斷顯示。

「看看今天早上的民調數字就可知，川普比他在2016年的時候還更強，」麥卡錫引述「晨間諮詢」(Morning Consult)民調川普獲44%選民支持，而拜登的支持率41%；共和黨目前民調第二名的佛州州長德桑提斯，則以40%敗給拜登的42%。

川普 拜登 麥卡錫

上一則

普亭可能改控普里格津貪腐 宣稱俄軍阻內戰穩軍心

下一則

川普團隊拚改變初選投票規則 增提名機會

延伸閱讀

2024總統最新民調 川普44% 首超拜登41%

2024總統最新民調 川普44% 首超拜登41%
「文件在這邊」川普自稱持密件 CNN曝新錄音檔

「文件在這邊」川普自稱持密件 CNN曝新錄音檔
紐時：即使拜登希望與中國改善關係 民眾也不願買單

紐時：即使拜登希望與中國改善關係 民眾也不願買單
拜登學貸豁免政策最快今判決 料難過關…今秋恢復還款

拜登學貸豁免政策最快今判決 料難過關…今秋恢復還款

熱門新聞

年僅21歲的劉憶佳，不幸在德國遇害。(家人提供)

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

2023-06-20 21:44
6月24日在俄羅斯佛洛尼斯市郊，俄國交通警力正管制道路，作為「反恐」行動的一部分。（路透）

反制普里格津？瓦格納控制俄南部軍事設施 當地燃料庫疑遭俄軍襲擊

2023-06-24 08:54
一架俄國總統專機(紅色圈圈處)飛向華盛頓杜勒斯機場。(擷自flightradar 24網站)

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

2023-06-27 17:27
根據網友上傳的模擬爆炸影片，泰坦號潛水器在下降過程中瞬間爆炸解體，整個過程僅約30毫秒。（取材自TikTok）

泰坦號內爆5人恐在「30毫秒」內身亡 網曝驚人模擬影片

2023-06-22 23:23
居住在沙烏地阿拉伯的英國富商哈丁。(Getty Images)

搭上失聯「鐵達尼號觀光潛艇」 5乘客身分曝光…創辦人也在內

2023-06-20 21:26
柯麥隆接受ABC專訪表示這樣的悲劇使他無法接受。（取自ABC推特）

反覆警告都不聽 名導柯麥隆：泰坦號悲劇重演 讓我想起鐵達尼

2023-06-22 17:38

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了

傳遭秦剛「訓斥一小時」 紐西蘭外長回應了