2024大選 川普是共和黨最強棒？麥卡錫「沒答案」

共和黨的眾院議長麥卡錫27日對川普代表共和黨出征2024能否獲勝，支吾其詞。(美聯社)

眾院議長麥卡錫 27日表示，2024年大選，他不確定川普 是不是「最強的」共和黨籍總統候選人。

麥卡錫接受CNBC訪問時說，「他能贏得明年的選舉嗎？能。他是不是贏得選舉的最強候選人？這個問題，我就沒答案了。」

他接著說，「是不是任誰都能打敗拜登 ？沒錯，誰都可能打敗拜登。拜登能打敗別人嗎？是，拜登可以打敗其他人。」

受川普支持才當上議長的麥卡錫，隨後轉口對川普的政策大表讚揚，說如果川普獲得共和黨提名，純從政策立場論，不利共和黨，但對美國大有好處。「川普的政策比拜登的政策好，也比較坦率。」

麥卡錫不認為川普是共和黨「最佳可能」人選的原因，是川普目前就有兩起刑事案件的官司纏身，又有多起涉嫌犯法事件受到調查，這會讓選情更加複雜。

麥卡錫稍後接受極右保守派新聞網站Breitbart News訪問時，加大讚揚川普的聲量，說「今天的川普比2016年」打敗喜萊莉‧柯林頓時還強。

他責怪媒體在川普和眾院共黨團之間見縫插針，離間雙方，因為共和黨議員主控的各委員會紛紛針對｢拜登的司法部｣雙重司法標準提出究責；他說，拜登把政府當作武器，不斷聲討「川普總統」的唯一理由，就是因為川普是拜登最強勁的政治對手，如民調不斷顯示。

「看看今天早上的民調數字就可知，川普比他在2016年的時候還更強，」麥卡錫引述「晨間諮詢」(Morning Consult)民調川普獲44%選民支持，而拜登的支持率41%；共和黨目前民調第二名的佛州州長德桑提斯，則以40%敗給拜登的42%。