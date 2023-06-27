CNN分析：瓦格納「兵變流產」時機未到、缺乏外援

普里格津結束兵變，目前行蹤成謎，據稱可能流放到白俄羅斯。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)26日分析俄羅斯傭兵組織「瓦格納 集團」(Wagner Group)兵變失敗的內幕，包括時機未成熟且缺乏外援。CNN指出，瓦格納兵變前，俄國 國防部長蕭依古(Sergey Shoigu)曾與瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)密談，但蕭依古拂袖而去，普里格津遂決定在缺乏外援的情況下放手一搏。

普里格津被評過於魯莽

CNN分析，普里格津發動兵變未遂，歸因於他過於魯莽，不懂俄國總統普亭 核心圈子的思維，而他曾是該圈子的一員。

莫斯科線民告訴CNN記者羅伯森(Nic Robertson)，莫斯科的「體制還沒準備好進行根本性的改變」，而後者是普里格津想達成的目標。

數月以來、甚至數周之內，瓦格納與俄國軍方的嫌隙漸深；普里格津聲稱俄國在烏克蘭的戰事慘烈且不必要，而俄國菁英根本不在乎人民死活。

普里格津深諳普亭及其親信慣性說謊，只要領導階層穩定就好。這種觀念橫跨數個世代：抵抗獨裁無用，只需低頭求生存。

普里格津在前線的謀略讓他充滿領袖魅力，他的數百名戰士陣亡，才能讓普亭宣稱戰事取得些微進展。對許多人而言，普里格津看似勇敢，過去從來沒有一位俄國將領如此逼近險境。

普里格津宣稱，戰士因蕭依古的失敗策略而彈盡糧絕；兩人的嫌隙延伸到瓦格納的控制權，而普亭則長期仰賴利益分配來掌控心腹。

俄國民眾聽到普里格津對於戰爭慘烈的說法，對普亭而言很危險，他也不諱言抨擊軍方。

普里格津的發言不僅受到大眾注意，也獲得軍方支持，他4月底吸收了副防長米茲殷塞夫(Mikhail Mizintsev)和「唯一知道如何戰鬥的掛星陸軍將領」蘇洛維金(Sergey Surovkin)。

車臣領導人曾試圖調解

普亭重要的盟友、車臣領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)在普里格津揚言從前線撤軍返俄時，曾試圖調解。卡狄羅夫先讚揚瓦格納集團，並強調「雙方若同一陣線，保證會得到更多並獲得更佳條件」。

時至23日晚間9時，普里格津宣稱他會見蕭依古，雙方會談內容不明，但蕭依古突然離去。數小時後，普里格津表示，蕭依古回到談判桌前，他不會讓步，同時已調派一支戰鬥部隊前進莫斯科。

24日上午，普里格津仍在俄軍位於南部城市若斯托夫(Rostov)的總部，而卡狄羅夫亮出王牌，稱「現在發生的事是國防部的最後通牒，這是挑戰國家」。