瓦格納兵變漣漪／拜登首發聲：與美國北約無關

拜登總統26日首度評論俄羅斯的流產兵變，他稱美國與北約國家與此完全沒有關係。（路透）

俄羅斯瓦格納集團(Wagner Group)一日兵變落幕後，拜登 總統26日首度公開發言，稱此事與美國和北大西洋公約組織(NATO)無關，但各方保持溝通；另方面，美國27日也將宣布提供烏克蘭 5億元的軍援新方案，繼續堅定協助烏克蘭抵禦俄軍侵略。

俄國 傭兵組織瓦格納集團領導人普里格津(Yevgeny Prigozhin)24日下令士兵前進莫斯科，造成俄國政局動盪。

拜登表示，他與美國盟友持續溝通，討論如何因應瓦格納兵變僵局，瓦格納曾是俄國入侵烏克蘭的戰鬥利器。

拜登表示，美國及北約希望澄清外界懷疑美國及其盟友煽動叛亂的疑慮。拜登26日在白宮說：「他們認同我的看法，我們不能讓(俄國總統)普亭有藉口責怪西方、怪罪北約；我們澄清並未涉入，此事與我們無關，這是俄國體制內的對抗。」

拜登已指示國安顧問準備各種情況，但就瓦格納兵變事件研判對俄烏戰爭的影響還太早。拜登25日與烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)對談「許久」，討論俄國局勢，重申美國對基輔的安全、經濟和人道支持。

拜登表示，「我告訴他(澤倫斯基)，無論俄國發生什麼事，美國都會持續支持烏克蘭防禦、主權獨立和領土完整」，並稱大家同意「保持溝通」。

白宮發言人柯比(John Kirby)表示，拜登24日曾與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)、德國總理蕭茲(Olaf Scholz)，以及英國首相蘇納克(Rishi Sunak)討論俄國情勢。柯比表示，拜登周末無法聯絡到義大利總理梅洛尼(Giorgia Meloni)，但會很快確認彼此有共識。

瓦格納集團兵變落幕，烏克蘭發動反攻之際，兩名美國官員指出，美方將再提供5億元的軍援和軍用車輛。一名官員表示，此次軍援預計會有30輛布萊德雷(Bradley)步兵戰車，以及25輛史崔克(Stryker)裝甲車。

美方官員並透露，烏克蘭將獲得「高機動性多管火箭系統」(HIMARS，簡稱海馬士)的彈藥、標槍(Javelin)飛彈等反戰車武器，以及愛國者(Patriot)和刺針(Stinger)防空飛彈。