瓦格納兵變漣漪／習近平續押寶普亭 恐招致反彈

中國表態支持俄羅斯總統普亭（右）對兵變的處置，國際間正密切觀察兵變後中國國家主席習近平對莫斯科的態度，以及對俄烏戰事的影響。(Getty Images)

俄國 瓦格納傭兵集團流產兵變造成的後果仍待釐清，但對美國總統拜登 、中國國家主席習近平都可能產生影響；國家廣播公司新聞網(NBC News)分析指出，此事件肯定會影響拜登的俄烏戰爭政策，也會在2024年總統選舉迴響；彭博新聞社(Bloomberg)則認為，習近平繼續押寶在俄國總統普亭 ，恐招致反彈，俄國有人敢挑戰普亭威權，再次證明習所冒的風險。

拜登支持烏克蘭擊退俄國侵略，顯然已弱化普亭的權柄；俄烏戰爭已變成流血僵局，才引發瓦格納集團的不滿，導致23日兵變，眼下危機雖已解除，但變數仍在，最終結果將測試、界定拜登在俄烏戰所採的外交政策。

一年前拜登赴波蘭訪問演說時曾說普亭不該繼續掌權，讓人一窺拜登對普亭的看法；瓦格納兵變，差點讓拜登遂心如願；拜登供應先進武器給烏國，糾合北約(NATO)盟邦支持，對俄國發生兵變，不無推波助瀾之功。

前美國駐俄大使麥克弗爾(Michael McFaul)24日評述瓦格納在俄境兵變時說，「普亭現在的權力，肯定比24小時前來得弱」，俄軍本被視為全都是普亭的武力，現在則有彼此兵戎相向之虞。

拜登的盟友們現已吹捧他打點俄烏戰爭的成果，證明他有能力管理快速演變、影響極大的危機；比起前總統川普四年任內，拜登至少展現出川普沒有的穩定感。

而在遠東，打從俄國侵略烏克蘭伊始，習近平就押寶在普亭，說中俄友誼「無上限」，25日中國又對普亭「投下信任票」，指出習、普兩人的扎實關係，就「捍衛雙方共同利益」，以處理複雜險峻的國際局勢，有其必要。

中國外交部被直接問到，對普亭處理瓦格納首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)有何看法，外交部只說支持莫斯科的舉動，支持俄國處理「國內事務」時，維持「國家穩定」。

彭博社表示，北京支持歸支持，但普亭的威信受到震撼式的挑戰，立刻讓人質疑長期下來，會牽連到習近平，由他意識形態上與美國鬥爭，還有他戀眷權力，去年因新冠隔離檢疫，發生罕見的全國抗議，莫不如此。

國立澳洲大學講師宋文笛表示，俄國兵變事件另提醒習近平若執意侵略台灣，可能發生的意外，畢竟「將在外，君命有所不受」，北京對發動台海戰爭，會變得愈發小心。