俄陷兵變混亂 烏反攻頓內次克 奪回「有戰略價值」小鎮

烏克蘭趁俄國發生兵變的機會，再收復一座有價值的城鎮，目前已收復300多平方公里的失土。（歐新社）

烏克蘭 趁俄國瓦格納 傭兵集團叛亂、俄羅斯陷入混亂之際加緊反攻，在頓內次克奪回西部小鎮瑞夫諾皮爾( Rivnopil)；這是6月18日以來，烏克蘭軍隊首度光復有戰略價值的村鎮。

烏國國防部26日的聲明，雖無法從俄國官方證實，烏克蘭第31機動旅一名士兵在網路上發表以瑞夫諾皮爾鎮被毀房屋為背景的影片，全班同袍一起亮相。他用魔戒小說裡的用詞orcs(次人類怪獸)形容俄軍抱頭鼠竄，「我們則不斷挺進。」

小鎮爭奪戰已持續好幾天，烏克蘭軍方22日還在報導說，俄軍不斷增援，現在終於趕走俄國守軍。此外，在巴赫姆特四周高地和俄國守軍爭奪地勢優勢的烏克蘭反攻部隊，也在好幾個陣線推進了0.5到1哩，國防部長馬利爾( Hanna Maliar)在Telegram社媒平台上表示，｢我軍持續往前」。

英國國防大臣華勒斯(Ben Wallace)26日向國會報告，烏軍發動夏季攻勢以來，已收復了約300平方公里的失土。

上個月才攻克巴赫姆特的瓦格納集團軍是俄國侵烏部隊當中，戰功最顯赫的一支，但領導人普里格津發動「一日叛變」，揮兵直指莫斯科，造成首都和邊界備戰區紊亂，烏克蘭部隊趁機突破俄國堅固的防線。

烏克蘭反攻部隊雖有西方的訓練與裝備，俄軍卻早已深掘戰壕，嚴陣以待，又有空中火力支援，第三攻擊旅士兵上周告訴華爾街日報，要突破俄軍防線確實不容易，但該前進時還是要前進。

俄國軍事新聞部落客上傳了兩軍在南部赫松，隔著第聶伯河兩岸交火的影片，並說東岸的俄軍已建立了牢固的防守陣線。影片看似俄國砲兵在轟炸跨河的安東諾夫斯基橋(Antonovsky Bridge)，引來對岸烏軍反擊的炮火。