學者：莫迪訪美成果豐 美印共同感受中國威脅

圖為22日美國總統拜登（右）與印度總理莫迪（左）發表聯合聲明。（取材自facebook.com/POTUS）

美國智庫史汀生中心中國項目主任孫韻發表文章指出，印度 總理莫迪日前訪美可說「規格高、結果實、期待廣」。如果沒有中國帶來的共同威脅感知，美印的協調合作不會進展得如此順利和迅速。

孫韻在美國之音（VOA）發表的評論文章指出，美印雙方多次強調，雙邊關係不斷提升與中國無關。但在莫迪（Narendra Modi）這次訪問美國背後，始終揮之不去的是中國作為美印共同地緣政治挑戰的陰影。

她指出，莫迪這次訪美可謂「規格高」—最高形式的國是訪問；「結果實」—達成多項確實的防務合作協議；「期待廣」—為美印未來合作指明了多重方向。

孫韻認為，美國的「印太戰略」，可說是原本「亞太戰略+印度」的新版本，含印度在內的南亞次大陸、印度洋被納入美國的全球安全架構，是川普政府以來美國對中戰略的重要組成部分。

同時，從亞洲來看，提升印度的實力地位和地區聲望，有助於幫助印度成為亞洲與中國潛在抗衡的地區大國；從全球來看，降低進而消弭印度與俄羅斯 的國防合作，有助於削弱俄羅斯在地區乃至於國際事務中的影響力。

但孫韻強調，中國與印度實力差距仍然巨大，印度的國內生產毛額（GDP）目前僅約中國的20%。在這一條件下，印度的國防預算 、軍事實力很難與中國匹敵。因此，美國對印度的幫扶，短期內很難把印度打造成能與中國分庭抗禮的地區大國，要想改變中印間的實力差距和勢力均衡仍為時過早。

然而，孫韻認為，觀察家們關注的是美印密切合作造成的地區態勢，以及對中國帶來的掣肘和壓力。重點在於，中國在當地被地區大國針對及孤立的既成事實。

她說，對印太局勢而言，有美日印澳「四方架構」作為基本地區架構，美國近期又不斷增強與夥伴的安全合作，包括與加拿大的印太戰略協調、與韓國的增強延伸威懾、與菲律賓的新軍事基地合作協議，以及這次與印度的防務合作，呈現的是對中國不斷增加的地區安全壓力。

孫韻認為，考慮到印度的戰略自主傳統，在可預見的將來，美國很難說服印度放棄不結盟政策，並與美國結成安全同盟。但無論如何衡量，一個更強大的印度，對於美國與中國戰略競爭來說是加分項，不僅在政治、經濟、外交、安全上可分散中國在地區的精力，為中國在地區的影響力和全球崛起製造障礙和掣肘。

她說，即便印度不會在軍事鬥爭中與美國一起對抗中國，印度在和平時期乃至危機期間能給中國帶來的壓力和影響，也是重大甚至不可替代的。這也正是華盛頓看重莫迪這次訪問，著力美印防務合作安排的根本原因。

孫韻分析，對於美印不斷走近，中國很難有效應對。印度近年來始終堅持，邊境問題須作為兩國關係正常化的前提條件。這一點，中國既不能、也不願滿足。