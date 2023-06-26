俄政局混亂 要角全神隱 普亭迄未現身 普里津格行蹤不明

瓦格納僱傭兵團領導人普里格津與普亭總統等高層人物，自24日後都避不出面，令人對俄國軍政情勢難以理解。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)25日報導，俄羅斯「瓦格納」傭兵集團兵變雖在不到36小時結束，但暴露俄國 總統普亭 意想不到的脆弱；兵變堪稱俄國數十年來最嚴重的政治危機，目前普亭總統、普里格津、及俄國軍方高層等一切要角全都神隱，遲未公開露面，讓俄羅斯人以及全世界都在好奇，這齣兵變大戲是否真的已經結束，都在等待進一步答案。

白俄斡旋條件迄未公布

瓦格納集團2萬5000名重武裝戰士、其首腦普里格津、俄國軍方高層未來會如何，這些重大問題都懸而未解；白俄羅斯 總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)與普里格津斡旋、阻止俄國內戰流血，其協議細節也沒公告周知。

克里姆林宮表示，同意普里格津搬去白俄羅斯，但普里格津自24日發出電訊後，目前行蹤不明；他的公司對俄羅斯電視台表示，等到他取得適宜的溝通方式，就會回應問題。

大批瓦格納部隊掛著俄國國旗，駕車在莫斯科通往若斯托夫(Rostov)公路上往南行駛，離開首都，與白俄也有距離。

普亭至今未公開現身，也未說明在什麼條件下，這次兵變宣告結束。

俄軍方高層可能大地震

普里格津一大訴求便是俄國國防部長及參謀首長要換人，兩人也沒露臉，外界愈來愈懷疑他倆可能被拔官，最快26日宣布。莫斯科智庫法俄觀察站(Franco-Russian Observatory)負責人杜邊(Arnaud Dubien)說：「此事大贏家是盧卡申柯。大輸家則是國防部長蕭依古。」

普里格津發動兵變的訴求之一是撤換俄軍高層人事。圖為普亭總統(中)2022年12月在莫斯科與國防部長蕭伊古(右)及參謀首長格拉西莫夫(左)交談。(美聯社)

前普亭謀士馬爾科夫(Sergei Markov)表示，全世界都瞧見俄羅斯處於最激烈的政治危機邊緣，這次叛變目前毫無疑問失敗收場，但叛變都有根本理由，假如理由仍在，還會再發生叛變，而且可能會成功。

俄國國內外有個共同結論，那就是這次權力鬥爭當中，沒有一位要角受益，權力因這次兵變而增強。

普亭被證明不是「真沙皇」

普亭24日稍早還要求手下安全部隊擊潰他口中說的「叛國兵變」，但同一天晚上，因盧卡申科斡旋出挽救顏面的妥協案，他就赦免普里格津及瓦格納戰士。

普里格津揮軍北上，通往莫斯科的道路跑了三分之二，展現瓦格納集團的實力，僅遇到很少的反抗，但最後兵變流產，至少目前他同意流亡。同一時間，俄軍及安全部隊也顏面無光，經證實軍隊就算不是徹頭徹尾害怕，也算不願與瓦格納集團作戰，擋下對方。

卡內基基金會(Carnegie Endowment)資深學者柯列斯尼科夫(Andrei Kolesnikov)24日人在莫斯科，他表示23日整個俄國體制沒人勝利，包括普里格津，他也在體制內；至於普亭，也被證明不是「真的沙皇」，原因在無法控制自己體制內的普里格津，而按理普里格津該全完受普亭掌控。

俄威權將面臨更多挑戰

結果便是俄國政府的威信及形象受損，還會持續下去；無論普里格津下場如何，莫斯科當局的權威未來可能再碰到挑戰；對俄烏戰爭尤其如此，這場戰爭引發普里格津的兵變，距離結束還遙遙無期，交戰雙方死傷無數。

美國國務卿布林肯談到俄國動亂表示，眾人目睹一些極嚴重裂痕冒出來，而他懷疑這件事已經落幕。