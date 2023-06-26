叛軍一度長驅直入 克宮似束手無策 警力急組雜牌軍

做為談判妥協條件之一，兵變流產的「瓦格納集團」士兵24日開始撤出一度占領的軍事要地若斯托夫市。(美聯社)

掌權20多年來，俄羅斯總統普亭 (Vladimir Putin)上周末首次出現權力動搖。雖然傭兵組織「瓦格納 集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)發動兵變僅24小時便落幕，美聯社報導分析，這次事件讓普亭完全制霸的強人形象破功，今後執政恐將面臨俄國內部更多挑戰，俄國在俄烏戰爭裡的優勢可能流失。

傭兵挺進 幾乎沒有遭遇抵抗

普里格津指揮的瓦格納傭兵喊出推翻俄羅斯國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)的口號，先是成功占領頓河畔若斯托夫(Rostov-on-Don)的俄軍侵烏司令部，然後向北朝著首都莫斯科挺進數百哩，過程當中幾乎沒有遭遇抵抗。

某些俄羅斯民眾甚至為瓦格納民兵歡呼，美聯社分析，由此可見普里格津為自己塑造反貪腐、反無能精英的形象牌儼然奏效，普亭核心幕僚未來幾天肯定密切關注情勢發展。

亞格納兵變 撼動俄精英階層

「國際戰略研究所」(International Institute for Strategic Studies)俄國及歐亞資深研究員古爾德-戴維斯(Nigel Gould-Davies)說，瓦格納兵變在俄羅斯各地精英階層之間埋下焦慮的種子，曾是普亭心腹的普里格津，如今所作所為讓普亭身邊的重要人士紛紛對普亭開始失去信心。

傭兵突破路障 還擊落俄軍機

美聯社分析，兵變發生後，高度緊張的數小時期間，克里姆林宮顯得束手無策，瓦格納傭兵突破路障，還擊落俄羅斯軍方派出的飛機；俄羅斯絕大部分軍隊都在烏克蘭作戰，兵變發動後俄羅斯軍方急忙調度軍方、警方人力組成雜牌軍保護莫斯科。

24日一早，普亭神情肅穆對全國民眾發表電視談話，指控普里格津叛國，並把兵變比喻為導致俄羅斯帝國滅亡的1917年革命。然而，相隔數小時之後，普亭宣布讓普里格津赦罪，交換條件是普里格津必須流亡到白俄羅斯 。

普里格津流亡 普亭罕見讓步