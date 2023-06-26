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瓦格納兵變 布林肯：普亭權力出現重大裂痕

編譯潘勛／綜合25日電
布林肯25日首次評論俄國瓦格納兵團兵變，指出此事凸顯普亭總統權力重大問題，嚴重挑戰發動烏戰正當性。(美聯社)
布林肯25日首次評論俄國瓦格納兵團兵變，指出此事凸顯普亭總統權力重大問題，嚴重挑戰發動烏戰正當性。(美聯社)

國務卿布林肯25日指出，俄國瓦格納傭兵集團在首腦普里格津(Yevgeny V. Prigozhin)率領下發動短暫兵變，挑戰俄國總統普亭的威信，另對發動俄烏戰爭的前提，深深挑起質疑，凸顯普亭權力出現「重大裂痕」；白宮表示，拜登總統與烏克蘭總統澤倫倫斯基通電話，討論俄國內部緊張，另保證美國繼續援助烏國。

拜登與澤倫斯基通話 重申援烏

白宮表示，拜登總統與烏克蘭總統澤倫斯基電話討論俄國內部情勢。(美聯社)
白宮表示，拜登總統與烏克蘭總統澤倫斯基電話討論俄國內部情勢。(美聯社)

紐約時報報導，布林肯上哥倫比亞廣播公司「面對全國」(Face the Nation)節目表示，普里格津自己在整場兵變中，一開始便深深質疑俄國入侵烏克蘭的那些前提，說烏國及北約(NATO)沒對俄國造成威脅，而威脅說是普亭動武的部分藉口，所以直接挑戰到普亭的威信。

布林肯另指出，普亭面臨挑戰也會損害俄軍在烏國境內的軍事行動，「就俄軍分裂、走神的程度而言，他們執行侵略烏國將變得更困難」，俄國境內動盪是「擔憂的原因」。

布林肯指出，普里格津敲定協議，讓自己與瓦格納戰士不受起訴，但美方高層不曉得他跟手下部隊下場會怎樣。

布林肯雖形容這次兵變「根本上是俄國內部事務」，但他也放在美方談論俄烏戰爭的框架裡來看待，指出俄國2022年2月入侵烏國，已讓俄國經濟、軍事變弱，俄方「戰略敗北」，才會出現兵變。

布：兵變好比動畫 還未見最後一幕

布林肯雖暗示烏克蘭會因俄國突然禍起蕭牆而受益，但不敢確定真會發生；烏國的反攻只怕要花不少時間，幾周、幾個月都有可能。

布林肯雖拒絕揣測普里格津挑戰普亭權力，對未來有何影響，但他指出兵變「挑起太多問題，我方目前無解」，此事接下來會如何發展，目前言之過早，他認為兵變好比動畫，還沒瞧見最後一幕。

白宮聲明指出，瓦格納集團發動兵變，想推翻俄國國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)，雖然很快流產，但拜登與澤倫斯基討論俄國境內緊張方興未艾，還有美國繼續援烏，對抗俄國侵略。

澤倫斯基：世界必須向俄繼續施壓

另一方面，澤倫斯基在社媒推特貼文表示，自己與拜登談到俄國境內發生衝突的過程，世界必須向俄國施壓到國際秩序恢復。

澤倫斯基另感謝拜登支持「噴射戰鬥機聯盟」，對增加烏國空軍戰力，保衛國家領空，至關重要；兩人交談「正面且振奮」，他感謝拜登「持久不懈地」支持烏國。

俄國 布林肯 拜登

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