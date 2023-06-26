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普里格津流亡白俄 宛如人間蒸發 下場難料

編譯陳韻涵／綜合25日電
瓦格納集團首腦普里格津。(美聯社)
瓦格納集團首腦普里格津。(美聯社)

俄羅斯傭兵瓦格納集團首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)兵變之前，即以肆無忌憚、挑戰威權著稱，俄羅斯政府在協議中同意讓他流亡白俄羅斯；普里格津25日宣布撤軍後宛如人間蒸發，確切去向不明。美聯社分析，白俄是更容不下普里格津行為的國度。

俄國總統府發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)24日表示，白俄總統盧卡申科(Yevgeny Prigozhin)斡旋讓瓦格納叛變和平落幕，而盧卡申科 「認識普里格津很久了，至少20年」。

不過，普里格津不馴的方式與盧卡申科強烈壓制異己與獨立媒體的領導風範格格不入。 

1994年掌權以來，盧卡申科常被稱作「歐洲最後的獨裁者」；2020年，白俄出現反政府抗議，他以暴力鎮壓應對，數百人被判刑入獄，包括曾獲諾貝爾獎和平獎的畢亞利亞茨基(Ales Bialiatski)。

在盧卡申科治下，白俄與俄國的關係密切，兩國同意組成「俄白聯盟」 (Union State)。

紐約時報報導，白俄前外交官，目前流亡中的著名反對派人士拉圖什卡(Pavel Latushka)表示，瓦格納叛變事件後，盧卡申科與普亭的權力平衡可能轉變，變化如何仍有待觀察，但兩人都需要彼此在位。

拉圖什卡形容，盧卡申科與普亭就像「連體人」，「缺一不可，他們是一個身軀、兩顆頭，若一人殞落，另一人的政治生涯也告終」。

在俄烏戰爭方面，白俄軍隊並未參戰，但白俄允許俄軍在境內駐軍，作為進攻烏克蘭的中繼站，並於今年同意讓俄國部署戰術核武。 

普里格津對於普亭的立場模糊，即使他24日揮軍迅速挺進莫斯科，但他並未直接批評普亭，而是宣稱要消滅俄國貪腐無能的國防體制，他曾抱怨俄國武裝部隊影響瓦格納在烏克蘭的軍事行動。

白俄反對派領袖季哈諾夫斯卡婭(Sviatlana Tsikhanouskaya)說：「尚不清楚盧卡申科將會拿普里格津怎麼辦，我認為他們沒有共識，而盧卡申科再次讓白俄成為別人戰爭遊戲的人質，他絕非和平締造者。」

流亡波蘭的白俄政治分析者施賴布曼(Artem Shraibman)則說，「普里格津前往白俄，不代表他會待在那，白俄沒有他能做的事。」

俄國 瓦格納 普亭

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