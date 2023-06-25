北京憂俄政局不穩 動搖中俄聯手抗美基礎

俄羅斯政局不穩讓北京最擔心動搖中俄聯手抗議的基礎。圖為中國常駐聯合國副代表耿爽(右)23日在聯合國安理會關於俄烏局勢的大會上發言。(美聯社)

瓦格納集團兵變不僅是俄羅斯 總統普亭 23年統治以來的最嚴峻挑戰，也是中國國家主席習近平面臨的不確定時刻。華爾街日報24日指出，這次兵變讓北京 最大的擔憂有可能成真，就是動搖了中俄聯手抗美的基礎。

習近平一直將中俄關係視為對抗美國為首西方國家的堡壘，同時將他與普亭的個人關係置於核心地位。

兩人的聯盟核心就是反對華盛頓及其盟友，認為美國領導下的國際秩序是不公平及專橫。可是這種聯盟關係，正因為俄羅斯局勢的不穩而受到損害。

儘管莫斯科在俄烏戰爭中屢遭挫折，但習近平仍全力支持普亭，同時呼籲通過和平結束戰爭。今年3月，兩人重申他們的夥伴關係，以及兩國不斷深化的經濟聯繫。

卡內基俄羅斯歐亞中心研究員烏馬羅夫(Temur Umarov)指出，當俄羅斯入侵烏克蘭之初，北京就擔心會損害普亭政權的穩定，此次兵變危機最讓北京擔憂之處，就是使中俄抗美的夥伴關係不穩定。

與西方媒體大肆報導瓦格納集團兵變形成鮮明相比的是，中國官媒對此報導有限，新華社只報導了普亭反對普里格津的講話，又指莫斯科等城市已採取反恐措施。

解放軍戰略支援部隊透過社交媒體帳號發了一篇帖子，講述毛澤東如何在1927年改編共產黨軍隊，以確保黨絕對指揮槍，一些用戶認為這個帖子暗指俄羅斯這些發展。

直至目前，「普亭指責瓦格納領導人叛國」是中國24日的社媒微博上的第一大熱門話題，在「知乎」與「抖音」上也很熱門；但沒一字提及事件對中國的影響。此外，「清君側」(qingjunce)的用詞已無法在中國的社媒裡找到，這是指叛臣藉機用來篡奪君位之意。

報導說，中國人民大學國際關係專家王義偉教授指出，一般人都很關心普亭政治地位是否穩定，同時擔心俄國的亂局是否會影響到中國。

中國官媒雖未提及瓦格納集團兵變對中俄關係的影響，但「環球時報」前總編胡錫進認為，肯定對普亭政府及俄羅斯的政治穩定造成巨大衝擊，接下來甚麼都可能發生。

他並指出，「現在看來，局勢正朝著西方和烏克蘭最希望看到的方向發展」，儘管他說最終結果仍是未知數，但朝著西方希望看到的方向發展，正是北京最不想看到的結局。