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紐時：普亭緊握軍權20多年卻現武裝叛亂 動搖領導地位

編譯中心／綜合24日電
普里格津的兵變雖然曇花一現，卻對俄羅斯總統普亭(中)的領導地位造成永久傷害。圖為普亭和國防部長蕭依古(右)2016年一起出席活動。(美聯社)
普里格津的兵變雖然曇花一現，卻對俄羅斯總統普亭(中)的領導地位造成永久傷害。圖為普亭和國防部長蕭依古(右)2016年一起出席活動。(美聯社)

烏克蘭軍隊雖然發動大反攻，但正面臨不太可能在今年甚至明年驅逐俄軍的前景，此時俄羅斯傭兵組織瓦格納集團竟傳出兵變。這是俄國總統普亭緊握軍權20多年來最嚴重的內訌，「紐約時報」分析，俄國政壇可能出現多道裂痕，動搖普亭的領導地位。

在理想情況中，俄軍將因此從烏克蘭撤軍，結束這場戰爭。但事情不可能那麼簡單。部分西方人士可能擔憂，俄羅斯恐進一步崩潰，而這是一個有逾4000枚核彈頭的國家。莫斯科想要的理想結果是，普里格津只短暫挑戰克宮，瓦格納仍將被迫投降莫斯科。

儘管有分析人士認為，愈來愈多跡象顯示，俄烏戰事不順，焦慮、憂心日增，在動員必要資源強力作戰上，普亭碰到許多難題，但「卡內基俄羅斯歐亞中心」高級研究員柯列斯尼可夫指出，不要高估瓦格納領導人普里格津的影響與政治前景，更不要低估普亭的權威，「總司令(即普亭)只消動動手指，就足以叫瓦格納的頭目消失」。

「紐約時報」指出，迄今為止，俄羅斯的政治人物正排隊向普亭效忠。即使在瓦格納叛軍聲稱向莫斯科進軍的時候，在另一個方向也有一種效忠的遊行，克里姆林宮的官員、地區長官、立法者和其他官員，排隊宣布他們對普亭的忠誠。

瓦格納集團的「武裝叛亂」事件雖然最後在普里格津與白俄羅斯總統談判達成條件後，停止向莫斯科進軍而暫時落幕，但仍然成為普亭掌管克里姆林宮以來最嚴重的挑戰，也是這位強人自1999年底上台以來最重大的安全危機。

分析人士指出，瓦格納軍團成立十年來，在非洲、敘利亞和烏克蘭東部的行動都是為普亭的政治利益服務，普亭一直相當享受、並不害怕其成功所引發的內部競爭。而在過去的25年中，普亭也一直為自己站在無可爭議的權力頂峰而自豪。然而這是這位唯普亭馬首是瞻的普里格津向他發起挑戰，即使危機曇花一現，卻仍可能對普亭造成永久性傷害。

普亭 白俄羅斯 烏克蘭

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