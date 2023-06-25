莫斯科宣布反恐狀態：周一停班 居民逃難機票全賣光

莫斯科宣布緊急反恐措施，擔心瓦格納集團占領首都，包括限制旅遊、取消公共活動，四處奔走設立防禦工事。圖為莫斯科紅場設立路障。(路透)

俄羅斯 傭兵組織「瓦格納集團」(Wagner Group)首腦普里格津(Yevgeny Prigozhin)企圖推翻俄國軍事領導層，儘管隨後同意撤軍、避免流血事件，但莫斯科依然提高戒備，市長索比亞寧(Sergei Sobyanin)宣布周一停班；莫斯科居民則急忙逃難，從該市出發的航班已銷售一空。

俄羅斯轄下車臣共和國領導人卡狄羅夫(Ramzan Kadyrov)24日表示，他的部隊已準備好協助鎮壓瓦格納集團，若有必要將採取殘酷手段。卡狄羅夫指出，車臣部隊正前往「緊張地區」，將採取行動「保護俄羅斯部隊並捍衛其國家地位」。

路透報導，索比亞寧宣布莫斯科進入反恐行動狀態，警告居民不要在城市內移動，並且週一將停班，這些措施都是為了最大程度地降低風險。俄軍封鎖了一條通往該市的高速公路，同時所有大型戶外活動都暫停止到7月1日。

一位名叫加琳娜Galina)的居民表示，她認為瓦格納集團是在挑釁當局，不過她一點也不害怕，「我對我們的總統和人民充滿信心。」另一位不願透露姓名的男子表示，他認為這只是場政治秀，雖然他舉辦的活動被取消，但認為「政治是他們的事，讓他們繼續」。

然而航班資料顯示大部分莫斯科居民可能不這麼想。德國明鏡周刊(Der Spiegel)報導，從莫斯科出發的直飛航班已售罄，飛往土耳其伊斯坦堡、喬治亞首都特比利西(Tbilisi)、哈薩克 首都阿斯塔納(Astana)的票已買不到了。

另一方面，烏克蘭居民樂見此一情勢。48歲的塔尼奇(Natalia Tanich)表示觀看俄羅斯內鬥有一定的樂趣。「我喜歡俄羅斯現在發生的事情，普里格津和普亭 之間不可避免的衝突是預料之中的。我不知道事情會怎麼發展，但我希望他們互相開槍然後死去」。

俄羅斯簡訊應用頻道上發布的一段夜間視頻顯示，瓦格納部隊開拔離開頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)時，人們曾向他們歡呼，另瞧見普里格津搭上一輛軍車，人們向他致意，還有些人跑來跟他握手；該地區省長後來表示，瓦格納集團部隊已悉數離開。