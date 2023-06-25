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美情報官員：普里格津叛變早有跡象 但發展之快令人驚訝

編譯俞仲慈／綜合24日電
美國情報官員認為瓦格納集團負責人普里格津企圖推翻普亭政權，早有跡象可循，只是出手如此之快，形勢發展迅速，出人意料之外。圖為瓦格納士兵占領俄南部城市若斯托夫。(美聯社)
美國情報官員認為瓦格納集團負責人普里格津企圖推翻普亭政權，早有跡象可循，只是出手如此之快，形勢發展迅速，出人意料之外。圖為瓦格納士兵占領俄南部城市若斯托夫。(美聯社)

有線電視新聞網(CNN)報導，知情人士透露，本周稍早美方情報官員即向國會領導階層「八人幫」簡通報瓦格納傭兵集結的動向；美國情報官員也認為瓦格納集團負責人普里格津(Yevgeny Prigozhin)企圖推翻普亭政權，早有跡象可循，只是出手如此之快，形勢發展迅速，還是出人意料之外，令人驚訝。

據白宮公布的聲明，總統拜登和副總統賀錦麗24日聽取國安幕僚簡報，並全天候關注俄羅斯局勢發展；國家安全會議(NSC)發言人霍奇(Adam Hodge)24日下午向CNN表示：「我們仍在持續監視情勢發展。」

五角大廈發言人(Pat Ryder)的聲明證實國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)已和加拿大、法國、德國、波蘭、英國等多國國防部長商討俄羅斯局勢。

據熟悉拜登政府思考模式的消息來源指出，隨著俄羅斯的情勢發展，美國和西方盟國正小心翼翼避免介入，以免普亭誤認西方勢力在背後操控，並以此作為藉口而進一步升高危機情勢。

CNN報導指出，美國和西方情報官員早已掌握線索，得知普里格津正在囤積武器和彈藥，顯示他正籌備推翻普亭總統，不過一位消息人士坦承：「這一切發生得非常快速。」

消息人士透露：「很難分辨有多少是說說而已，有多少是真實，緊張局勢已持續一段很長時間，但實際上並沒有發生任何事情。」同時一位歐洲情報官員則認為：「情勢顯然正在升高。」並強調西方國家將在未來24至48小時內關注後續發展，但外界仍難以研判普里格津威脅俄羅斯軍隊的嚴重程度，以及瓦格納集團今後的動向。

俄羅斯 普亭 拜登

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