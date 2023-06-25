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分析：從與俄軍高層不和升級「叛變」 普里格津恐走過頭

編譯盧炯燊／綜合24日電
普里格津從「清君側」演變為「叛亂」，被指走過了頭。圖為瓦格納士兵24日占領俄南部城市若斯托夫的俄軍軍區總部。(美聯社)
普里格津從「清君側」演變為「叛亂」，被指走過了頭。圖為瓦格納士兵24日占領俄南部城市若斯托夫的俄軍軍區總部。(美聯社)

美聯社報導，在俄烏戰爭仍在僵持的時候，瓦格納集團領袖普里格津突然調轉槍口威脅攻打莫斯科，導火線是他指責國防部長蕭伊古下令俄軍攻擊他的陣地，更有甚者直指總統普亭攻打烏克蘭，並不是為了解放烏東俄羅斯人，也不是由於烏克蘭的納粹分子，而是由於俄羅斯人的赤裸、貪婪、自我、權力和愚蠢。

普里格津這種直接挑戰普亭及俄軍的舉動，顯然是從與普亭身邊人等，尤其是軍方領袖的內訌與不和，持續升級至叛變，但不少分析認為他實在走過了頭。

今年62歲的普里格津與軍方領袖的不和可以追溯到多年前，並在瓦格納傭兵的巴赫穆特之戰中公開化。

在他的職業生涯裡，本是謹小慎微，專長是善於領會和預測領導人的願望，甚至多年來否認他與瓦格納集團有關係。但這位因獲得克里姆林宮餐飲合同而被稱為「普亭廚師」的人，在俄烏戰爭的時勢下走上了俄羅斯政治的最前沿，更助長了他的野心。

普里格津直言不諱反對俄羅斯精英的言論及其粗俗風格，贏得不少俄羅斯民眾的支持，他甚至主張國家完全軍事化，實行戒嚴令，全面動員等，但這些都與克里姆林宮的政策背道而馳。

有法國政治學者指出，普里格津的目的是為自己尋求定位，他或許不是謀求一個特定的位置，但正試圖確保他的政治影響力。然而他存在嚴重的缺陷，就是不能直接接觸普亭，在政府內沒有正式職位，在國家機器中幾乎沒有盟友。

就這樣從內部不和而走上叛變之途，雖是不足為奇，但又實在過了頭。

前中央情報局站長霍夫曼(Dan Hoffman)認為，普里格津這次行動已將自己變成普亭的敵人。他也相信，普里格津是意識到瓦格納傭兵部隊到達莫斯科的機會不大，於是下令掉頭。

霍夫曼向福斯數字新聞頻道(Fox News Digital)說， 普里格津顯然評估過，若繼續前往莫斯科對自不利而決定掉頭，然而，在整個過程裡他已使自己站在普亭對立面，毫無疑問成了普亭的敵人。

霍夫曼形容這是必然的後果。

普亭 俄羅斯 烏克蘭

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