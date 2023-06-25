揮師莫斯科為何叫停？關鍵在普里格津與白俄總統達協議

克里姆林宮24日表示，將撤銷對涉嫌叛亂的瓦格納集團首腦普里格津的刑事起訴，也不追究瓦格納士兵。圖為瓦格納士兵撤出占領的俄南部城市若斯托夫時，當地民眾相送。(路透)

瓦格納(Wagner)傭兵集團占領俄國 南部重要軍事設施後，24日原本計畫揮師北上直取莫斯科，但白俄羅斯媒體報導，普里格津決定停止進軍，部隊轉回在烏克蘭 的基地的關鍵，是白俄總統盧卡申科(Alexander Lukashenko)24日與瓦格納首領普里格津(Yevgeniy Prigozhin)的交談達成協議；克里姆林宮隨後表示，撤銷對普里格津的刑事起訴，也不追究瓦格納士兵。

哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，普里格津接受盧卡申科斡旋後表示，他已同意停止旗下部隊「在俄國境內的運動」，採取行動降低緊張；普里格津稍早曾指揮部隊向莫斯科進軍，並發布一長串視頻談話，威脅要推翻俄國軍方高層，指他們誤導國家及普亭 總統，誤判俄烏戰爭。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)在國營媒體表示，協議同意讓普里格津轉往白俄，23日對其發布的刑事起訴撤消，參與向莫斯科進軍的瓦格納戰士也不會受起訴。

培斯科夫表示，普亭24日一整天都在克里姆林宮內發號施令，另外俄軍攻打烏克蘭不會因這次內鬥而受影響。

普里格津的舉動雖遭普亭譴責為「叛變」，但普亭並未單點出普里格津的姓名；普里格津也沒說明，克里姆林宮有無回應他撤換國防部長蕭依古(Sergei Shoigu)的訴求。

華盛頓郵報報導，瓦格納部隊北上時，莫斯科曾宣布緊急反恐措施，非常擔心瓦格納兵團占領首都，包括限制旅遊、取消公共活動，四處奔走設立防禦工事，在柏油公路上挖出巨大裂口，另部署安全部隊。

只是，普里格津叫人稱奇一如他動手之際，24日晚間表示已下令部隊掉轉方向，已放棄軍事叛變；他另在社媒Telegram貼文表示，這麼做是為避免流血。

白俄國營媒體報導，盧卡申科代普亭與普里格津斡旋，目前普里格津正轉往白俄；盧卡申科與普里格津有20年個人交情。

華郵報導，普亭雖躲過自己擔任俄國最高政治領袖23年來最大危機，但普里格津這次短暫武裝叛變仍是鐵的證據，指出普亭粗暴地入侵烏克蘭已招致反效果，造成俄國國內動蕩，揭露普亭愈來愈脫離現實，領袖權力變弱。

一些俄軍官員預測，這次暴力內鬥可能讓加緊反攻的烏克蘭額手稱慶，也重傷前線俄軍士氣。