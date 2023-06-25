俄國內亂 美與盟國不選邊 拜登延遲休假 與法德英領袖通話

拜登總統(前)24日推遲赴大衛營周末休假行程，針對俄羅斯局勢與西方領導人通話，重申盟友對烏克蘭的堅定支持。(歐新社)

拜登 總統原定24日上午前往馬里蘭州大衛營(Camp David)度假，不料出發前數小時，傳來俄羅斯 瓦格納傭兵集團兵變的消息。拜登緊急和法、德、英三國領袖通話，並重申美國對烏克蘭 堅定不移的支持，同時美國與盟國也決定目前對於俄羅斯局勢不選邊站。

拜登總統延後一個多小時才和兒子杭特．拜登(Hunter Biden)從安德魯空軍基地搭上直升機，前往大衛營度假，並未回答記者提問。

據報導，參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)已取消原定25日啟程的以色列之行，以便全心關注俄羅斯情勢發展；國務卿布林肯也在推特表示：「隨著俄羅斯情勢後續發展，美國和盟國以及合作夥伴將保持密切聯繫。」

德英法密切關注俄發展

德國外交部也證實：「外長貝爾伯克(Annalena Baerbock)已和七國集團(G7)外長討論此一情勢。」並表示德國政府危機小組也開會商討因應對策。

英國首相蘇納克(Rishi Sunak)接受英國廣採公司(BBC)訪問時表示：「我們密切關注局勢發展，但最重要的是各方都應負起責任、保護平民」。

法國總統府表示總統馬克宏(Emmanuel Macron)正密切關注俄羅斯局勢並強調：「我們持續關注並支持烏克蘭。」

澤倫斯基諷俄混亂愚蠢

烏克蘭總統澤倫斯基則表示：「長期以來，俄羅斯利用宣傳掩蓋其弱點和政府的愚蠢，但如今的混亂局面是任何謊言都無法掩蓋。」

國務院無意介入俄局勢

與此同時，美國國務院已向駐外使節轉達：「美國無意介入此事」的訊息；根據一位歐洲資深官員表示，西方國家也有志一同表示避免介入俄羅斯局勢。

另一方面，在普里格津向莫斯科挺進後不久，前國防部副部長科恩-瓦特尼克(Ezra Cohen-Watnick)即向華盛頓郵報表示：「此乃普亭的巨大弱點，由於他所有軍隊都動員到烏克蘭，這可能不是我們所看到最後一次對莫斯科逼宮的行動。」

前國家安全會議(NSC)發言人尤利奧特(John Ullyot)也表示：「如果瓦格納傭兵繼續推進，很可能遭遇波灣戰爭期間胡森(Saddam Hussein)軍隊的命運，陷入一場死亡高速公路。」