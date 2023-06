新冠病毒可能起源為何？新解密報告顯示美國情報界仍有分歧

NBC新聞報導,美國政府一分外界期待已久的Covid-19新冠病毒起源報告提供了情報界調查的新細節,但沒有明確指出源頭究竟是接觸受感染動物或實驗室事件。

美國國家情報總監辦公室(ODNI)23日在該分10頁長的解密報告指出,「所有機構都在持續評估,自然與實驗室相關起源兩者都仍是解釋首次人類感染的合理假說」,同時列出了情報界內部的分析,其中一些據報之前已經得到了承認。

While the National Intelligence Council and four unnamed agencies found that natural exposure to an infected animal was most likely, the Dept. of Energy and FBI ’s assessment was that a laboratory-associated incident was the more likely scenario. https://t.co/cvhDHU2Q6i