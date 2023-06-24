新冠病毒可能起源為何？新解密報告顯示美國情報界仍有分歧

NBC新聞報導，美國政府一分外界期待已久的Covid-19新冠病毒起源報告提供了情報界調查的新細節，但沒有明確指出源頭究竟是接觸受感染動物或實驗室事件。資料照片。（路透）

NBC新聞報導，美國政府一分外界期待已久的Covid-19新冠病毒起源報告提供了情報界調查的新細節，但沒有明確指出源頭究竟是接觸受感染動物或實驗室事件。

美國國家情報總監辦公室（ODNI）23日在該分10頁長的解密報告指出，「所有機構都在持續評估，自然與實驗室相關起源兩者都仍是解釋首次人類感染的合理假說」，同時列出了情報界內部的分析，其中一些據報之前已經得到了承認。

While the National Intelligence Council and four unnamed agencies found that natural exposure to an infected animal was most likely, the Dept. of Energy and FBI ’s assessment was that a laboratory-associated incident was the more likely scenario. https://t.co/cvhDHU2Q6i — NBC News (@NBCNews) June 24, 2023

儘管國家情報委員會與4個未具名機構評估認為，自然接觸受感染動物為首次人類感染的最有可能情景，美國能源部 （DOE）與聯邦調查局（FBI）則認為實驗室相關事件是更有可能的原因。

與此同時，報告指中央情報局 （CIA）跟一個未知機構「仍然無法確定Covid-19大流行的確切起源，因為兩種假說都仰賴重要假設，或面臨相互矛盾報告的挑戰。

報告指出，「幾乎所有」情報機構都同意病毒沒有經過基因改造，所有機構還同意新冠病毒不是製造成生化武器。此外，「大多數」機構也同意病毒沒有經過實驗室調整。更確切地說，「該病毒沒有在實驗室經過人為啟用（Human-enabled）過程的持續自然、隨機突變」。