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美韓持續敦促北京調停北韓威脅 平壤批：霸權心理

編譯高詣軒／即時報導
美國國務卿布林肯（右）、南韓外長朴振2月在華府會面。資料照片。（路透）
美國國務卿布林肯（右）、南韓外長朴振2月在華府會面。資料照片。（路透）

南韓外交部24日表示，美國國務卿布林肯已和南韓方面通話，討論本月的訪中行結果，美韓並同意就與中國的關係持續溝通，並呼籲北京更有效地應對北韓威脅。對此，北韓則批評美方動作展現「霸權心理」。

據路透引述南韓外交部消息，布林肯已向南韓外長朴振表示，訪中時和中方有實際、建設性的懇談，希望盡量向朴振說明出訪的成果細節，兩人並決定持續敦促北京當局，在北韓停止挑釁行動和去除核武威脅上，扮演更具建設性的角色。

然而北韓官媒「朝中社」24日指出，北韓已批評布林肯欲促使中國施壓平壤當局、使其放棄軍武的企圖，並警告針對美方在朝鮮半島的所有加強的軍事措施，北韓將以「更為壓倒性攻勢擴大應對行動措施」。

據路透，北韓上周警告將對美韓軍事演習加以回應後，才發射2枚越過東部海岸線的短程飛彈。

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