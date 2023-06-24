葉倫：尋求與中國合作以應對全球挑戰

美財長葉倫在新全球融資契約峰會上講話。 （取材自「直新聞」微博視頻）

根據《深圳衛視》的影音平台「直新聞」的報導，多國元首或政府首腦、重要國際組織及國際金融機構負責人等出席法國主辦的兩天「新全球融資契約峰會」中，多國領導人對中方在全球治理中的巨大貢獻給予了高度評價。其中，與會的美國財長葉倫 也表示，美方希望與中國合作以應對緊迫的全球挑戰。

而依據美國財政部發布的致詞稿，葉倫說，從這次峰會可以清楚地看出，我們都有共同的目標，就是確保建設一個更加繁榮、健康和宜居的地球。而一樣顯然的是，大家都有對於多邊主義的政治意願與承諾，並願將意圖轉化為行動。

她說，她很高興與包括李強 總理在內的世界各地同僚同台。正如她在今年早些時候的一次演講中說過，美中作為世界上最大的兩個經濟體，我們有責任共同合作以應對全球議題，這也是世界對我們的期望。

在葉倫表達這一番言詞時，李強亦在同場直接聽到了葉倫的喊話。

另外，葉倫在與會期間接受美國《全國公共廣播電台》訪問時，被主持人馬丁尼茲問到，美中有時似在跳著危險的舞蹈，但兩個經濟體的聯繫是否過於緊密，以致於根本無法考慮脫鉤的可能？

葉倫回答時重申其一貫看法說，她認為脫鉤將是災難性的。她認為開放的貿易和投資 是一種雙贏局面。有些領域美國確存有疑慮。但我們肯定會採取行動，比如說，以保護我們的國家安全。美國也已對先進半導體實施了出口管制。我們對過度依賴中國感到擔憂。但如果我們過度依賴任何一個國家提供我們所需的關鍵商品，不過它是應對冠狀病毒等的設備，還是太陽能板、或用於製造汽車電池的稀土等商品。但她認為，這是在去風險而不是脫鉤。我們不尋求切斷與中國的貿易和投資關係。