紐時：中企保利科技向俄運送大量火藥 可製8000萬發子彈

紐時報導中國的火藥是以火車運進俄羅斯，再製成子彈。（Getty Images）

紐約時報23日報導，一家中國公司去年至少兩次向俄羅斯 一家兵工廠運送了幾萬公斤的火藥，至少可以製造8000萬發子彈。

紐時根據監督全球進出口貿易活動的「進口精靈」（ImportGenius）公司數據指出，該公司是國營的保利科技，俄方公司則是位於中部的巴爾瑙彈藥廠，該公司長期向俄國 政府提供彈藥。

保利科技先前已因向伊朗輸出導彈技術受到美國制裁。

紐時指出，保利科技是透過火車從外貝加爾邊疆的後貝加爾斯克口岸輸入俄羅斯。

美國國務卿布林肯 在周一結束北京行的記者會上還表示，中方向美國保證不會向俄羅斯提供用於烏克蘭戰場的致命性援助，而美國政府目前也未看到相關證據。

「但我們擔心是中國私營公司向俄羅斯提供援助。」紐時引用布林肯的話說。

紐時引用專家的話指出，根據海關紀錄，保利科技向俄國輸出價值200萬美元的火藥已構成致命性援助。保利科技出口的火藥是用於製造俄羅斯AK-47衝鋒槍和狙擊步槍的子彈。

保利科技公司是由中國政府擁有的保利集團下的子公司。華爾街日報及有線新聞網（CNN）此前都曾報導，保利公司也曾向俄國運送了導航設備和直升機零件。